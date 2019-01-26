李锦记酱料传递家与团圆味道 每个人心中都有一两道菜肴，这些菜肴虽然很普通，但味道却比米其林大厨煮出来的更美味百倍。没错，这些平凡美味的菜肴就是充满“家”的味道的家常小菜，因为它们是出自于真心关心我们的人手中，特别是我们慈祥的父母亲。

每个人心中都有一两道菜肴，这些菜肴虽然很普通，但味道却比米其林大厨煮出来的更美味百倍。没错，这些平凡美味的菜肴就是充满“家”的味道的家常小菜，因为它们是出自于真心关心我们的人手中，特别是我们慈祥的父母亲。

广告

这些珍贵的味道一直藏在我们心里的一个角落，每逢佳节，不管时空如何更迭，彼此相隔有多遥远，只须吃上一口就能让我们回想起家的温暖和思念，拉近与亲人们的距离。

拥有130多年历史的李锦记酱料今年再接再厉，趁着农历新年的到来，推出四道简单的新春食谱，让大 家一起煮出属于自己的团圆味道。

鲍汁海鲜焖猪蹄

材料A

清水-浸没过猪蹄的量

老姜5片

绍兴酒2汤匙

材料B

猪蹄1只（切大快）

海参1只（泡发，切厚片）

香菇15朵（浸软沥干）

干贝8颗

鸡高汤1000毫升（无盐）

老姜10片

当归2片

烤大蒜1颗

木薯粉4汤匙（加水勾芡）

调味料

李锦记特级鲜味生抽1杯

李锦记特级老抽1杯

绍兴酒1杯

李锦记顶级晒油半杯

李锦记鲍鱼汁2汤匙

白胡椒粉半茶匙

广告



做法步骤

1.煮一锅热水，将材料A倒入汆熟猪蹄5分钟，捞出沥干备用。

2.将材料B与调味料（除了海参）放入锅中以中小火焖煮1小时。

3.加入海参，继续以小火焖煮10至20分钟。

4.将海参和猪蹄盛盘，汤汁勾芡后淋在海参和猪蹄上增加黏滑度和油量度即可上桌。

蚝豉镶菇

广告

材料

猪肉碎 300克

蚝豉 20颗（浸泡30分钟，蒸10分钟，泡蚝水备用）

香菇20颗 （浸软沥干）

中虾 10只（剁成泥）

香菜 2根（切粒）

木薯粉 1汤匙

调味料A

泡蚝水4汤匙

李锦记特级鲜味生抽 2汤匙

李锦记纯正麻油 1茶匙

李锦记旧庄特级蚝油 1汤匙

糖 半茶匙

木薯粉 半汤匙

白胡椒粉 少许

调味料B （预先拌匀）

水 150毫升

李锦记鲍鱼汁2汤匙

木薯粉1茶匙

做法步骤

1.将虾泥、香菜和调味料A加入猪肉碎中搅拌均匀。

２.香菇内撒上少许木薯粉，镶入肉馅后摆上蚝豉。

３.以大火蒸６至８分钟。

４.将调味料B煮至浓缩，淋到蚝豉镶菇上即可。

福州太平蛋肉燕汤

材料A

燕皮20片（喷水至软化）

云耳 1朵（浸软沥干）

木耳 2块（浸软沥干）

白菜 半颗 （切片）

鸡高汤 1.5公升

红萝卜1条 （切厚片）

姜 3片

香菇 3颗（浸软、沥干、切片 ）

鹌鹑蛋 20颗 （水煮、剥壳、油炸至金黄色）

材料B（肉燕馅）

猪肉碎 200克

中虾 10只 （切碎）

青葱 2根 （切粒）

李锦记特级鲜味生抽 3汤匙

李锦记纯正芝麻油 1汤匙

李锦记旧庄特级蚝油 1茶匙

葱头油 1汤匙

姜蓉 1茶匙

糖 1/4 茶匙

白胡椒粉 少许

调味料

盐１茶匙

白胡椒粉少许



做法步骤

１.将肉燕馅的所有材料Ｂ混合在碗中，搅拌均匀至起胶。

２.将燕皮喷至势头软化后包入适量的馅料，蒸５分钟。

３.将所有材料A（除了鹌鹑蛋与肉燕）倒入锅中滚煮10分钟准备汤低。

4.最后加入鹌鹑蛋、肉燕及调味料即可上桌。

客家木耳焖炸肉

材料

五花肉1公斤（切大块，约1.5CM厚）

木耳60克（浸软切块）

腐乳2块（压成泥）

蒜蓉2汤匙

清水1公升

鸡蛋1颗

面粉1杯

调味料（预先搅拌）

李锦记旧庄特级蚝油3汤匙

李锦记特级鲜味生抽2汤匙

李锦记顶级晒油半茶匙

汤半汤匙

绍兴酒2汤匙

白胡椒粉少许

腌料（拌匀）

腐乳2块（压成泥）

小葱头20颗（捣烂取汁）

绍兴酒1汤匙

五香粉半汤匙

糖1茶匙

李锦记纯正麻油1茶匙

盐 适量

做法步骤

1.五花肉加入腌料拌匀，腌制至少4小时或隔夜。

2.将腌制好的五花肉加入蛋液，均匀裹上面粉，油炸至金黄酥脆，捞起沥干油盛盘备用。

3.热油爆香蒜蓉、腐乳和木耳。

4.加入五花肉、水和调味料（除了李锦记旧装特级蚝油），以小火焖煮约小时。

5.最后加入李锦记旧庄特级蚝油，拌匀即可盛盘。