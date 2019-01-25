冯伟衷遗体回国·灵堂明后天开放吊唁 新加坡艺人冯伟衷灵堂将在明後两天开放给公众前来吊唁。

（新加坡25日讯）新加坡艺人冯伟衷灵堂将在明後两天开放给公众前来吊唁。

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据《新明日报》了解，冯伟衷的遗体今午（1月25日）运回狮城后，灵堂将设於麦波申巷第82A座综合亭，并於後天（1月27日）下午出殡。

经纪公司午言媒体负责人许振荣告诉记者，灵堂也设有追思会，好让亲友和粉丝吊唁。

记者今早（1月25日）走访灵堂时，大约有10名员工在设立帐篷。许振荣到场後，也与几名同僚在附近的咖啡店讨论丧礼事宜。

灵堂设置相信将在今午完工。（图：联合早报）

冯伟哲许振荣监督设灵

哥哥冯伟哲和一名女亲友今天中午约12时左右出现在灵堂处，并与许振荣会面，查看设立灵堂的进度。

据观察，灵堂设置在综合亭及前方广场的范围，面积约有两个篮球场大，相信足够容纳前来的亲友及粉丝。

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此外，工人们在地上铺设木板，确保场地平坦。

据观察，灵堂主要以白色为主，而综合亭前方的露天广场也搭了大帐篷。

整个灵堂的设置相信将在今午完工。

追思会明天举行你

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许振荣表示，追思会将从明天（1月26日）中午12时开始，一直到星期天中午12时，开放给公众前来，送冯伟衷最後一程。

冯伟衷的经纪公司午言媒体今午在社交媒体上公布追思冯伟衷的详情。

追思会地点：82A MacPherson Lane，开放时间是明天（26日）中午12时，直至隔天（27日）中午12时。

贴文说，冯伟衷家属明天上午将办私人丧礼，希望他们能有私人空间。（联合早报）