丹821村长宣誓就任．59为非穆61为女性
2019-01-25 15:45
丹821村长宣誓就任．59为非穆61为女性
吉兰丹州政府在全丹一共委任821名村长为民服务，其中59名为非穆斯林，61人是女性。
（哥打峇鲁24日讯）吉兰丹州政府在全丹一共委任821名村长为民服务，其中59名为非穆斯林，61人是女性。
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636MPKK主席和秘书受委
与此同时，州政府也委任了636名乡村社区管理理事会（MPKK）主席和秘书，以为社区民众服务。其中有4名女性，即2名巫裔、1名华裔及1名暹裔。
上述宣誓就职礼由吉兰丹州服务大臣拿督阿末耶谷见证，并亲自派发受任状予各区村长。
活动是在伊党宣教中心礼堂举行。
阿末耶谷感谢联邦政府的配合与信任，宣布以乡村社区管理理事会（MPKK）取代原有的乡村发展及治安委员会（JKKK），并同意州政府自行进行委任。
他说，此举有利于乡村社区管理。
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他也说，所有来自国会选区、新村和乡村社区管理理事会的村长和服务团队，他们拥有2年的任期，服务期从今年1月开始，截至2020年12月。他希望受委的村长能不负所望，在服务期限内，解决民困，反应民情。
大臣指出，州政府在这次村长委任中，并没有忽略其他族群和女性，这体现州政府的重视与对各族的包容。
文章来源：星洲日报 ‧ 东海岸 ‧ 2019.01.24
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