路破损积水．投诉6年无下文．“市会，请多关心民生” 阿亦布爹路一列2间店铺前方的道路因破损而长期积水，暗藏窟窿，商家苦诉关丹市议会多年未能解决。

阿布布爹一列店铺前长期性积水问题让商家烦恼不已，希望市议会多关心民生。（图：星洲日报）

（关丹24日讯）阿亦布爹路一列2间店铺前方的道路因破损而长期积水，暗藏窟窿，商家苦诉关丹市议会多年未能解决。

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投诉者王冠升（65岁，洋杂货批发商）指出，位于其店铺前方一段路积水已有6年余，过去在友人协助下曾向州议员投诉多次均无下文，自己较后亲自到市议会总部投诉，虽然有关部门已派人修补，不过路面很快又破烂及积水。

“当局铺的柏油太薄了，才一星期就打回原型，迄今已经6、7年，逢雨必淹。”

他今天向记者投诉说，长达2间店铺的积水处下造成深凹处，一不小心就会踩进去，相当危险。

“我只能提醒路人小心，更希望当局关注下，修补道路时能够尽量铺得厚一些，不然无补于事。”

王冠升：费用不该由市民承担

问到是否会考虑自掏腰包修理该段破损道路，该名商家说，他已经尽了缴地税与门牌税的责任，有关当局理应照顾好民生需求，不该由市民自行修理。

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他也说，市议会在处理民生投诉时应该多用心，并加速处理步伐，尽量解决民众日常面对的民生问题。