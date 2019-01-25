阔别15年重回巴刹前摆档．文冬年货档生意旺 文冬年货档今年重回巴刹前面的停车位摆卖，清早上巴刹买菜的人士，顺便到年货档参观，选购必须用品和新衣，年货小贩生意兴隆，个个乐得笑呵呵，开开心心迎新年。

文冬年货档第一天开市就有人潮。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬24日讯）文冬年货档今年重回巴刹前面的停车位摆卖，清早上巴刹买菜的人士，顺便到年货档参观，选购必须用品和新衣，年货小贩生意兴隆，个个乐得笑呵呵，开开心心迎新年。

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文冬年货档自15年前改在国兴饭店后面停车场摆档后，小贩因生意逐年失色而要求重回巴刹前的停车位摆档。

今年的年货档共21档，所摆卖的年货与往年一样，计有各类时装、内衣裤、鞋子、碗碟、钱包、腰带、手提袋、土产、年饼及神料等。营业时间从早上8时至晚上11时。

李茂龙：人潮比往年多

手提袋小贩李茂龙（43岁）受访时说，年货小贩今年重回巴刹街摆卖，人潮比较多，生意有得做，大家都很开心，过去几年来年货小贩是在丽晶酒店后面停车场空地摆卖，生意惨淡，勉强经营。

廉峻：薄利多销

服装小贩廉峻（35岁）说，巴刹的人潮带旺年货档，他昨天一开市就看到有人潮，心里很开心踏实，做得更加起劲，预料周末会有更多游客，生意会更好。

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他说，他所摆卖的服装有本地及外国货，价格和去年不相上下，没有起价，希望薄利多销，欢迎市民踊跃到来参观选购，买新衣，过新年。

谢金兰：帐篷统一整齐美观

年饼小贩谢金兰也很高兴今年重回巴刹街摆卖年货，因为有人潮，档口也加长一点，出入方便，顾客们也感到舒适，她有信心今年的年货生意比去年好。

她说，每个年货小贩今年获得安排使用统一颜色的精美帐篷，也不用自己费力费时搭建，使到年货档更加整齐美观，档位也加长了一点，出入方便。

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潘志明：营业至2月4日

文冬小贩小商会总务潘志明表示，阔别15年，今年重新搬回巴刹前摆年货档，第一天摆档已见人潮，为小贩们注入强心剂，希望生意一片兴旺。

他非常感谢新任文冬市议会主席批准小贩们重回原地摆年货档，以及文化街惠借帐棚，使到21个年货档显得整齐美观。

他说，年货档在15年前改在国兴饭店后面停车场摆档，由于地点较远，无法吸引人们逛年货档，生意一片冷清，一年不如一年，因此，该会今年向市议会申请和要求，重回巴刹前的停车位摆档。

他表示，许多顾客和小贩都很满意能安排在这里设年货档，空气也比较流通，不会太闷热，附近商家也给予配合，希望能带动地方经济活动。

文冬年货档的物品琳琅满目，应有尽有，市民不用跑到外地购买，年货档开档至2月4日除夕为止。