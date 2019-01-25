年初二穿唐装拜年·到“同心圆”感受春节气氛 在我国，巫印民族欢庆佳节都会穿上各自的传统民族服饰，突显民族精神；反观华裔欢庆农历新年，除了长辈，大多年轻一代都不喜好穿着唐装。有鉴于此，东甲“同心圆”人家已号召左邻右里大大小小，于即将来临的大年初二晚上，齐齐穿上唐装欢庆农历新年，盼唐装文化能在东甲传扬开来，展现龙的传人传扬唐装文化的精神。

已进行长达27年的东甲富丽花园“同心圆”年景布置，今年以“浪漫粉红心”为主题，饰物如：布伞、梅花、灯饰等，皆以粉红色为多。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡24日讯）在我国，巫印民族欢庆佳节都会穿上各自的传统民族服饰，突显民族精神；反观华裔欢庆农历新年，除了长辈，大多年轻一代都不喜好穿着唐装。有鉴于此，东甲“同心圆”人家已号召左邻右里大大小小，于即将来临的大年初二晚上，齐齐穿上唐装欢庆农历新年，盼唐装文化能在东甲传扬开来，展现龙的传人传扬唐装文化的精神。

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“同心圆”位于东甲富丽花园，是当地居民坚持了27年的年景布置，每年，“同心圆”人家从迎接至欢庆农历新年长达一个月，年年大年初二晚上都会开放门户庆祝，也迎接外地居民前去共襄盛举。

传扬唐装文化要从东甲传开来！“同心圆”年景布置区的人家，已号召13户大大小小于大年初二晚上齐齐穿上唐装庆新春。（图：星洲日报）

张汉生：中华文化自信象征

“同心圆”年景布置总策划张汉生接受星洲日报《大柔佛》社区报专访时指出，唐装是中华民族充满文化的自信之象征，是传统服饰最好的体现，代表着浓厚的龙的传人之气息。

他说：“27年以来，我们都积极在推广中华传统文化，不过，没有刻意去推动唐装文化。正当唐装在我们过年过节时，已趋向不生活化之时，正是时候要唤醒中华儿女重视了。”

他强调，巫印裔同胞在欢庆佳节时，都是穿上他们的传统民族服饰，唯独华裔不太接受本身的传统服饰，如此下去，再过一两代，恐怕已不认识本身的传统服饰了。

为响应此号召，“同心圆”13户人家已选购好唐装，以备在大年初二晚穿上，与邻居们来一场传统服饰大拜年。



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目前，一些来自外围的居民已抢先一偿坐上“黄包车”的个中滋味，大家皆感到新鲜有趣。（图：星洲日报）

体验坐黄包车乐趣

上世纪初的“黄包车”也将出现在“同心圆”，配以居民的唐装，打造成更具旧时代的氛围。

除了唐装文化，张汉生也特地与居民们打造一台“黄包车”。他指出，“黄包车”虽已走入历史，但已成为中华文化的一环。此次，凡到“同心圆”的人士，就可一尝坐上“黄包车”的滋味。

他说：“目前，当地居民不时都尝试坐上黄包车，体验一下个中乐趣，欢笑语阵阵，更令到邻里迎春的气氛非常愉悦。”

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他也希望，外地人士在春节能够响应传扬唐装文化的号召，穿上中华传统服饰前去“同心圆”，感受春节的浓郁气氛。

5、60年代上海滩的“黄包车”也将出现在“同心圆”，打造成更具上海滩旧时代的氛围。（图：星洲日报）