谢伟欣：吃不完的年货 年来了，商场内摆满各式各样年货、糕饼、零嘴等，琳琅满目让人眼花缭乱。

年来了，商场内摆满各式各样年货、糕饼、零嘴等，琳琅满目让人眼花缭乱。

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喜欢逛年货市场，除了对每年新推出的产品好奇，尤其是可爱生肖造型的糕饼，偶尔也会有股冲动想买来迎合新年主题。

虽然购置年货是为了招待在佳节期间登门拜访的亲友，惟往往年货原封不动，汽水饮料也堆放在厨房一角，年过了以后，望着堆满冰柜及瓶瓶罐罐的年货发愁。即使本身前往亲友家拜年，也少吃年货，汽水饮料更不必说，要求的往往是一杯白开水。

在经历了一年又一年，买了许多吃不完、用不了的年货，最终因坏了或过期而丢弃，不仅浪费金钱，也浪费食物；近年来，我都把家里的年货控制在5个种类之内。

在购买年货时，更以自己喜爱吃的为主，且尽可能选择小包装，即使年过了，这些年货至少还可以当零嘴吃，也无需担心数量太吃不完。

根据调查，许多家庭在佳节期间的消费，是平时的数倍，尤其是在春节气氛的影响下，往往为了买而买，造成大量囤积，极为浪费。其实，年货“过剩”问题几乎是每家每户面对的问题。同事间在新年后往往大喊年货吃不完，近年来办公室内更流行号召同事到家一起“消除”年货，或将瓶瓶罐罐年货带到公司。

为了避免不必要的浪费，购置年货时应以成熟的消费观，按需求采购，切勿被商场的促销或身边疯狂“抢购”的热潮影响，否则只会因一时为了“捡便宜”而越买越多，甚至买了一些不实际及无需的物品。

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新年是与家人欢乐共聚的日子，虽然年货少不了，但够用就好，把开销省下来应对未来的日子，让新的一年过得更有意义。

（星洲日报。砂拉越。情怀大地。作者：谢伟欣）