林向荣：年味 你还记得小时候过年的情景吗？是否怀念那个年代，一家人一起为了农历新年而忙碌的热闹团圆气氛？是的，那才是农历新年该有的氛围和意义。

你还记得小时候过年的情景吗？是否怀念那个年代，一家人一起为了农历新年而忙碌的热闹团圆气氛？是的，那才是农历新年该有的氛围和意义。

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还有10天，农历新年就到了。然而，整个新年的气氛似乎还热不起来。而这些年，似乎越来越多人选择以“从简”的方式，来迎接新年的到来。

过去大家常说：大地回春，万象更新。就是希望在新一年的伊始，能够藉着春天的到来，叫一切都会变的更好。

不过，随着我国经济低迷，虽然油价下调，但市场商品价格并没有因此而降价至过去油价的价格，以致许多人都暂时抱着观望的态度，以能省多少就省多少的心态，来准备来临的新年。

很多人都认为，这些年的农历新年，都缺少了一份能够让人雀跃的佳节氛围。与过去早在一个月前就准备新年的心情，似乎迥然有异；更多时候是等到最后一分钟时，才前往选购年货，让整个迎接佳节的心情，降到一个冷却点。

过去，小朋友都会陪大人一起办年货，热热闹闹的在新年市集选购大家都喜欢的年货。年货市集总是挤满人的在抢购，希望能够为家里增添多一些招待客人的“货源”。

然而，如今的年货市集，不仅开放的时间越来越短，人潮也大不如前。而且，更多时候，许多摊位更因为人少而选择不开档，导致整个年货市集稀稀落落，让人少了一份想逛年货市集的欲望。

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少了年货市集的熙攘，自然也少了一份年味。

随着新政府的上台，百姓自然希望新政府能够为我国经济赋予新的转机和希望。让大家能够有足够的经济能力，在市场上消费。更重要的是，应该专注于让市场回温，提升人民的购买力，自然经济就会好转。

而不是成天将“前朝”二字挂在嘴边，毕竟，耍嘴炮并不能为我国经济带来任何的效益。要知道，如今我国已经迈入新政府时代，就应该让给予新政府机会的人民，新的经济希望。

至少，下一个农历新年，会有更浓的“咚咚锵“气氛。

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（星洲日报。砂拉越。评论。作者：林向荣）