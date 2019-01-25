郑金财：代表柔苏丹．柔王储将出席古庙游神 王室、新政府领袖将出席！新山中华公会会长拿督斯里郑金财证实，柔佛王储东姑依斯迈将代表柔佛苏丹依布拉欣，出席柔佛古庙众神出游盛会，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安也口头答应会出席。

柔佛王储东姑依斯迈将代表柔佛苏丹依布拉欣出席柔佛古庙众神出游盛会。

（柔佛．新山24日讯）王室、新政府领袖将出席！新山中华公会会长拿督斯里郑金财证实，柔佛王储东姑依斯迈将代表柔佛苏丹依布拉欣，出席柔佛古庙众神出游盛会，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安也口头答应会出席。

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郑金财上午出席柔南流动小商公会辖下的福利关怀基金会“新春送暖活动”后受访时透露，该会数日前已接到柔州宫廷理事会的正式来函，柔佛苏丹依布拉欣将委派王储代表陛下出席古庙众神夜游。

“去年的游神，苏丹陛下也携同王储出席，而今次是王储代表陛下出席，我们还不知道当天王储是否会协同王储妃出席，不过回顾2006年，当苏丹陛下仍是王储时，也曾以王储的身份出席。”

他指出，公会也邀请奥斯曼沙比安及部长出席，该会近期将召开会议，总结古庙众神夜游的节目。