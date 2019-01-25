郑金财：代表柔苏丹．柔王储将出席古庙游神
2019-01-25 15:59
郑金财：代表柔苏丹．柔王储将出席古庙游神
王室、新政府领袖将出席！新山中华公会会长拿督斯里郑金财证实，柔佛王储东姑依斯迈将代表柔佛苏丹依布拉欣，出席柔佛古庙众神出游盛会，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安也口头答应会出席。
（柔佛．新山24日讯）王室、新政府领袖将出席！新山中华公会会长拿督斯里郑金财证实，柔佛王储东姑依斯迈将代表柔佛苏丹依布拉欣，出席柔佛古庙众神出游盛会，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安也口头答应会出席。
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郑金财上午出席柔南流动小商公会辖下的福利关怀基金会“新春送暖活动”后受访时透露，该会数日前已接到柔州宫廷理事会的正式来函，柔佛苏丹依布拉欣将委派王储代表陛下出席古庙众神夜游。
“去年的游神，苏丹陛下也携同王储出席，而今次是王储代表陛下出席，我们还不知道当天王储是否会协同王储妃出席，不过回顾2006年，当苏丹陛下仍是王储时，也曾以王储的身份出席。”
他指出，公会也邀请奥斯曼沙比安及部长出席，该会近期将召开会议，总结古庙众神夜游的节目。
文章来源：星洲日报／大柔佛·2019.01.24
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