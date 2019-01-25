刘德全 ·大树下风车间的合法和非法 居銮日落洞路上的豆沙路巴刹已经违法超过20年，因为我家靠近，所以自然而然的成了我生活圈中的蔬果菜肉供应处。可以说，这就是我家的生鲜冰箱，那里每天都开放营业，甚至包括新年期间。因为他是违法，没水没电，当然也有一个委员会在管，在那里的小贩始终在担心什么时候会被驱赶？又什么时候会收到罚单？

居銮日落洞路上的豆沙路巴刹已经违法超过20年，因为我家靠近，所以自然而然的成了我生活圈中的蔬果菜肉供应处。可以说，这就是我家的生鲜冰箱，那里每天都开放营业，甚至包括新年期间。因为他是违法，没水没电，当然也有一个委员会在管，在那里的小贩始终在担心什么时候会被驱赶？又什么时候会收到罚单？

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一直很希望可以在推动早市合法化进程中出一份力，在国州议员放手让我去处理后办了一次的说明会，主要目的是收集汇整小贩们的资料，然后请他回去思考他们的巴刹是怎么一个模样？有些什么要求？

以准备在未来建筑师和景观设计师进来的时候，他们可以提出他们的要求和想法。

这巴刹小贩许多都上了年纪，在第一次对话会大家相互认识之后，这些上了年纪小贩的身影一直在我脑海中挥之不去，想说可以在真正动工落实规划之前，可以先为他们做些什么？也顺便可以让更多人知道居銮有这么一个很棒的地方，这个很棒的地方有着这么一群很棒的人。

所以，我才会召集了一群行动党员和志工投入，以大树为主轴把当地的小贩中心布置到比较有新年气氛。当然，所有的前提是以省钱为主，因为确实没有拨款投入这一次布置，党员志工没有拿任何一分钱，布置的装饰品也是东找西求的拼凑出来的。

在行动党还没当政府时，我们已经被训练到用最少的经费，成就最大的效果，说白了就是用创意去弥补看起来很寒酸的场面，至少要让他看起来不那么寒酸。许多民众都会认为，当政府了就有许多资源可以用，对我来说，不管当政府与否，每一分钱的使用都要让他发生最极大化的成效。毕竟这是对选民和纳税人负责的态度，所以如果可以，我办活动都尽可能不去拿拨款，如此自由度更高。

我们到贩卖灯笼装饰店向老板收购他们的瑕疵品，然后用上极厚的脸皮要求员工打电话请老板给折扣，总之无所不用其极的想办法把任务完成，从构思丶召集党员志工到完工，前后不到一个星期。特别要感谢那些不计付出，一心只想看到社区改变，也相信社区可以不一样的朋友们，用很不专业的手法和眼光去把这个巴刹布置到有那么一点新年气氛，让小贩们可以感受到我们对他们的关心，而不是继续放逐他们。之后，我们觉得也许可以替这些可爱的老人家拍个新年MV，本意只是替老人家们留个纪念，大家一起热闹一起玩一玩，也借此机会拉近彼此距离，当MV出街之后事情从此一发不可收拾。

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1月31号星期四早上10时，大家出一点小钱，在小贩们在收档之后请个厨师到现场，用大家贡献出来的菜肉和鱼，简简单单的在大树下风车间吃一顿收工宴，也欢迎过去一直支持这里小贩的顾客前来参与。