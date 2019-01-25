潘伟斯：先了解利弊．探讨柔安装光纤电缆 柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，柔州政府将探讨国家能源公司在柔州安装光纤电缆先锋工程的可行性。

马哈伦（右二）赠送水果礼篮给潘伟斯（左二），由依查哈（左一）和米斯旺（右一）陪同。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡24日讯）柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，柔州政府将探讨国家能源公司在柔州安装光纤电缆先锋工程的可行性。

广告

他说，随着国能在马六甲野新进行的第一阶段国家光纤化与连接计划（NFCP）工程已完成，柔州政府对此表示关注，并探讨有关先锋工程是否可在州内推行。

潘伟斯今早出席在东甲县议会举行的地方发展汇报会后，被询及州政府是否将效仿野新进行安装光纤电缆工程时，这么指出。

他透露，柔州国能公司负责人较早前向他建议安装光纤电缆工程计划，州政府也对高速宽频网络计划表示欢迎，但前提是，现阶段必须先了解野新光纤电缆工程的利与弊，以及是否顺利推行。

“州政府会关注野新光纤电缆工程所带来的效益后，再决定是否推行高速宽频网络的计划。”

此外，潘伟斯说，他将会于近日内会见柔州马电讯的负责人，要求该公司加速柔北工业区和商业地区的网络光纤化工程，以提高业者的竞争力及跟上州政府朝向工业4.0政策的挑战。

促提升东甲农产品经济价格

广告

另一方面，他也促请东甲县议会提升农产品的经济价值，包括鼓励业者进行加工及引进外资到来设厂，增加该议会的税收及带动地方上的经济发展。

出席汇报会者尚包括东甲县议会主席马哈伦、东甲县长依查哈、柔州投资中心总经理米斯旺、县议员等。