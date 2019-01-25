油棕价跌YPJ盈利减·柔大臣：建议改种香茅和姜 柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安指出，基于油棕价格下跌，柔佛州教育基金属下的YPJ控股私人有限公司去年在这方面的盈利，也从过去好价时的年盈利5000万令吉，减少至逾1500万令吉。

大臣（左）抵达柔佛州教育基金属下的YPJ控股私人有限公司大厦，准备听取汇报；旁为沙烈胡丁。（图：星洲日报）

（柔佛．新山24日讯）柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安指出，基于油棕价格下跌，柔佛州教育基金属下的YPJ控股私人有限公司去年在这方面的盈利，也从过去好价时的年盈利5000万令吉，减少至逾1500万令吉。

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大臣今早到访该公司并听取汇报后，召开新闻发布会时，这么表示。

他表示，该公司在海内外拥有4万4000英亩的园地和油粽园等种植地。

他建议该公司往后或改种市场价值较高的农作物，如香茅和姜等，以供出口外国。

除此之外，他也提议该公司采用现代技术和施肥方式展开种植工作。

探讨柔北投资奖掖

大臣说，州政府致力为州内各县带来发展，例如丰盛港将发展为旅游市镇，昔加末则着重推展农业。

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他希望更多投资者可到柔北进行投资设厂活动，而政府目前正在探讨为海内外投资者提供投资奖掖的方式。

他说，前朝政府曾推出5年免税奖掖，希盟新政府或会继续延用，或改成另一形式。

研究献地建可负担屋

另一方面，提到联邦政府要求各州为B40群体兴建更多可负担房屋时，大臣说，州政府将研究如何使用州内由第三方捐出的献地，来兴建这类型的房屋。

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不过，大臣强调，B40一些人士或未能符合条件获银行贷款购屋，州政府也将研究是否成立产业基金，以协助这些人士取得房屋贷款购屋。

发布会出席者，包括YPJ控股私人有限公司首席执行员沙列胡丁等。