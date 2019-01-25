NBA‧全明星赛首发阵容出炉‧詹皇第6次当票王 “詹皇”勒布朗詹姆斯在球迷投票中以462万0809票排名第一，第6次成为票王，并与“希腊怪物”安特托孔波分别成为西部与东部队长。

NBA官方公布了2019年夏洛特全明星正赛的首发及队长，勒布朗詹姆斯（左）担任西部队长，东部则是公鹿的安特托孔波担任队长。

（纽约25日综合电）NBA官方公布2019夏洛特全明星赛首发名单，“詹皇”勒布朗詹姆斯在球迷投票中以462万0809票排名第一，第6次成为票王，并与“希腊怪物”安特托孔波分别成为西部与东部队长。

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东部首发为安特托孔波、里奥纳德、恩比德、艾尔温、肯巴沃克；西部首发为詹皇、杜兰特、保罗乔治、柯里、哈尔登。在球迷票排名西部后场第3的哈尔登，最终凭媒体和球员票优势逆转德里克罗斯，进入全明星首发。

勇士挫术士摘9连胜

昨日的常规赛方面，卫冕冠军金州勇士126比118击败华盛顿术士，取得赛季最长的9连胜。

柯里24投12中，得到38分4篮板3助攻。手里有球时，他是一个超级控卫，控球能力和组织能力出色，能够持球突破，运球过后的投篮（三分球和中投）能力更是神乎其技。手里无球时，柯里可以为队友牺牲球权，通过积极跑位打无球进攻，让勇士打出团队进攻体系。

湖人则在主场以105比120不敌木狼，吞下3连败。隆多复出贡献15分6篮板13助攻，罗斯因脚踝酸痛提前退赛，打了12分钟得到6分3篮板3助攻。全场比赛，木狼“双状元”维金斯和汤恩斯合砍50分20篮板8助攻，率队战胜湖人。

奥拉迪波赛季报销

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另外，溜马核心奥拉迪波在接受了核磁共振检查后，结果显示其右膝肌腱断裂，将接受手术，赛季报销。