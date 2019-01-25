华裔老师向大耳窿贷款·无力还债被打至视力模糊 一名在国小执教的33岁华裔老师因为沉迷网络赌博，曾两次向大耳窿贷款，这次更因为借钱还钱，在短短一个月内欠下40组大耳窿18万令吉，他也因无力还债而遭大耳窿跑腿殴打至双眼红肿，视力模糊。

（吉隆坡25日讯）一名在国小执教的33岁华裔老师因为沉迷网络赌博，曾两次向大耳窿贷款，这次更因为借钱还钱，在短短一个月内欠下40组大耳窿18万令吉，他也因无力还债而遭大耳窿跑腿殴打至双眼红肿，视力模糊。

广告

33岁的欠债者黄先生在去年12月向5组大耳窿借了6万8000令吉，在无力摊还下根据大耳窿指示，向另外一组大耳窿借钱还钱，结果不仅没有还清债务，欠款更是滚雪球般暴增3倍，令人乍舌。

他今午在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐的陪同下，召开新闻发布会时指出，他在周二早上11时，接获一名大耳窿的来电，指他们已在他家门口等他，要他跟着他们3人上车去蕉赖的办公室洽谈还债的事情。

他说，当他们抵达蕉赖中环商场的停车场时，他要求下车不果，于是高呼救命，不料其中2人就对他动粗，过程约5分钟。

“他们打我后，把我载到沙登医院不远处的工地路边丢下，然后离开，我只好自己去看医生，然后搭公共交通回灵市住家。”

他说，不料在昨日下午3时许，他又接获来自另一组大耳窿的WhatsApp讯息要求他还钱，并且威胁他若不还钱，大耳窿将到他做工的地点找他，甚至会在新年期间到住家做客，还声称会对付他61岁的母亲。

他因担心自己及家人的安危，已于昨晚到警局报案，并今日前来马华公共服务及投诉部向张天赐求助。

广告

黄先生坦言，这是他第三次向大耳窿借钱，上一次是在两年前向大耳窿就借钱去赌博，三次的大耳窿都是来自不同组。

马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐指出，从今年1月1日至今的3周内，该部门共接获了35宗类似案件，涉及金额为350万令吉，当中80%都是华人。

他已将此事向全国刑事调查部总监拿督斯里旺阿末反映此事，希望警方介入调查这些案件。