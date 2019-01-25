萨鲁丁：12所政府医院皆提供·网上申请医药报告便捷 柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁透露，州内12所政府医院皆提供网上申请医药报告的服务，民众可以通过柔佛州卫生局网页提出相关申请，更为便捷和节省人力成本。

萨鲁丁（坐者）示范如何使用网上医药报告申请系统；后排右起为沙哈鲁丁、依占。

（居銮24日讯）柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁透露，州内12所政府医院皆提供网上申请医药报告的服务，民众可以通过柔佛州卫生局网页提出相关申请，更为便捷和节省人力成本。

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萨鲁丁今日在居銮中央医院推介上述服务时透露，在2018年，州内11所医院就接受2万782份医药报告的申请，其中只有4625份申请是通过网上申请，申请者大多为律师或执法部门。

他今日鼓励民众多多利用网上申请系统提交申请，以便能够更加省时省力，还能够密切跟进医药报告的进展。

申请者付费后将接通知

除了用作索赔和法律用途，民众也可以申请医药报告以作私人看诊用途。一旦民众在网上提交申请和付费后，卫生局将会与相关医院做出联系，完成报告后再通知申请者到医院领取报告，又或者通过邮寄将报告寄到申请者所在地，整个过程大约需要4个星期的时间。

他指出，通过网络申请，民众和院方的工作人员都能够节省时间，申请者可以避免一直往来医院而节省成本。

萨鲁丁指出，随着当局完成提升工作，如今所有12所政府医院的医药报告都能通过该网页提出申请，而这项政策也获得其他州属的卫生局跟进，未来也希望能拓展到全国。

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出席推介礼的嘉宾还包括柔佛州卫生局局长沙哈鲁丁、副局长依占、居銮中央医院院长阿祖拉等。

有意申请相关医药报告者，可以通过柔佛州卫生局网页http://jknj.moh.gov.my/esplp/index.php提出申请。

