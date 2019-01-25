亚洲杯‧3失误丢3球负伊朗‧中国输给自己 后卫三个失误导致三个失球，中国最终在本届亚洲杯8强赛以0比3惨败亚洲一哥伊朗，这让该队的意大利籍主帅利皮赛后宣布了不续约的决定。

中国因后防线出现三次失误导致丢了三球，最终以0比3不敌亚洲一哥伊朗，长达15年未能闯入亚洲杯半决赛。（图：法新社）

（阿布扎比25日综合电）后卫三个失误导致三个失球，中国最终在本届亚洲杯8强赛以0比3惨败亚洲一哥伊朗，这让该队的意大利籍主帅利皮赛后宣布了不续约的决定；而“蓝武士”日本在另一场8强因得到视频助理裁判（VAR）的帮助得到一记点球，最终以1比0力挫越南。

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伊朗4强迎战日本

2019年亚洲杯足球赛在周四展开8强争夺，先上演中国对垒伊朗及日本对垒越南的两场对决，而伊朗及日本获胜后将在半决赛展开对决。

而在今日上演的另两场8强，卫冕冠军澳洲将对垒东道主阿联酋、韩国对垒卡塔尔。

由意大利籍名帅利皮执教的中国继上届赛会后，于本届赛会再次倒在8强，这也让他们长达15年未能晋级半决赛。而他们的三个丢球全部源自于自己的失误。

郑智为惨淡失利痛哭

以这样惨淡的方式告别生涯最后一届亚洲杯，这让38岁老队长、2013年亚洲足球先生郑智难过不已，在赛后伤心得弯腰彻底大哭，因为这很有可能是郑智17年国家队生涯当中最后一场比赛。

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第18分钟，中国的中卫冯潇霆回追处理球时因犹豫被身后的伊朗中锋阿兹蒙断球，后者得球后横传，伊朗左边锋塔雷米在门前轻松破门。

第31分钟，轮到中国的右后刘奕鸣失误，他回追护球不严没扛住阿兹蒙，后者再次断球并晃过门将射球入网。

第91分钟，中国后卫线犯下第三个失误，中卫石柯的停球直接停给了对手，伊朗因此展开反击，右边锋安萨里法德单刀赴会破门。

中国之所以会频频失误，是因他们在面对伊朗猛烈的攻击时自乱阵脚，后者此役一共有18次射门，比中国多了13次，当中有7次射正。

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在中国因失误而葬送晋级半决赛的机会后，中国主帅利皮失望不已，宣布不会与中国续约。（图：法新社）

伊朗追逐近43年首冠

在成功晋级半决赛后，伊朗距离完成时隔43年再次夺冠的目标更近一步，而他们队史曾三次夺得亚洲杯冠军，是在1968至1976年实现了3连冠壮举。

另外，伊朗在过去三届赛会皆倒在复赛，如今总算迎来了突破，继2004年后再次成为4强队伍。

VAR成日越大战主角

日本对垒越南一役则是VAR在本届赛会的首次启用，而VAR最终也成了决定胜负的关键。在第22分钟，效力南安普敦的日本后卫吉田麻也接获队友开出的角球以头槌破门，但主裁通过检查VAR发现了吉田麻也手球犯规在先，因此日本的进球被取消。

第54分钟，主裁根据VAR回放补判越南后卫在禁区内对日本中场堂安律的犯规，后者亲自主罚点球命中，日本最终以一球小胜，距离继2011年后再次夺冠更近一步。