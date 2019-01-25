英联赛杯‧蓝狮战至点球战拔刺‧决赛上演双蓝大战 切尔西坐镇主场2比1打败托登罕热刺，两回合总比分2比2逼平对手，而后经过点球大战以4比2胜出，自2014/15赛季后再次杀入决赛，将与“蓝月亮”曼市争冠。

重回边锋的哈扎德满血复活，他打进反超进球，率领切尔西最终击败热刺，杀入决赛。（图：美联社）

（伦敦25日综合电）周五上演英联赛杯半决赛次回合，“蓝狮”切尔西坐镇主场2比1打败托登罕热刺，两回合总比分2比2逼平对手，而后经过点球大战以4比2胜出，自2014/15赛季后再次杀入决赛，将与“蓝月亮”曼市争冠。

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这是切尔西本赛季第一次打败热刺，报回了首回合以及联赛2连败的尴尬，更重要的是时隔4个赛季后，再次在英联赛杯战胜对手（上次是在决赛2比0胜出），导致热刺的争冠希望破灭。

短短5天时间，切尔西从联赛不敌阿申纳的苦涩中反弹，主帅萨里“拨乱反正”让吉鲁首发前锋，阿扎尔则重回边锋位置，并启用了左后卫埃默森，为进攻端焕发活力，成了蓝狮获胜的原因。

热刺残阵全场处挨打

而伤病满营的热刺，缺少养伤的凯恩、阿里和暂时离队的孙兴慜，实力大打折扣，全场处于挨打局面，没能与主队抗衡。雪上加霜的是，他们输掉半决赛的同时，左后卫宾戴维斯和中场穆萨西索科都受伤下场，令主帅波切蒂诺再遭沉重打击，几乎无人可用。

经历首回合客场0比1败阵后，切尔西回到主场重新振作，上半场先后在坎特（第27分钟）和阿扎尔（第38分钟）进球下，在大比分以2比1反超领先。易边5分钟后，热刺通过罗兰迭头球破门，扳平大比分（2比2），最终双方不分胜负下只能进入点球大战。

前面两罚，切尔西的威廉和阿斯皮楚塔都稳稳罚入，热刺同样由埃里克森、拉梅拉相继命中，2比2。然而第3罚，热刺中场迪尔将球射高，成了比赛转折点。切尔西的若日尼奥小碎步一跃而就，3比2领先。第4罚，热刺边锋卢卡斯罚球被凯帕“没收”，之后大卫路易斯将球罚入，帮助切尔西淘汰对手，赢得决赛门票。

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进球功臣阿扎尔赛后表示：“输给阿申纳后成功反弹的感觉总是很棒，我们上半场控制了比赛，热刺只有一次绝对机会，最终我们晋级决赛，非常高兴。”