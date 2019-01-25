叫美公仆借钱渡日·特朗普政府风凉话遭轰 美国联邦政府局部停摆超过一个月，普罗大众怨声载道，但总统特朗普和一些高级官员却与基层脱节，不理民间疾苦，受到外界猛烈批评。其中商务部长罗斯的言论最受争议，竟质疑缺乏现金周转的公务员为何不去借货，而要去食物银行领取免费食物。

周四，美国联邦政府部分停摆进入第34天。一家公益组织连日来在华盛顿搭设“应急食堂”和“物资中心”，为联邦雇员免费提供餐食和日用品。图为部分联邦雇员在雨中等待领取援助午餐。 （图：中新社)

（美国．华盛顿25日讯）美国联邦政府局部停摆超过一个月，普罗大众怨声载道，但总统特朗普和一些高级官员却与基层脱节，不理民间疾苦，受到外界猛烈批评。其中商务部长罗斯的言论最受争议，竟质疑缺乏现金周转的公务员为何不去借货，而要去食物银行领取免费食物。

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白宫助手：政府停摆如放假

过去数周，许多被迫放无薪假及领取不到出粮支票的公务员听到一些政府高官的言论，感到气愤。一名白宫助手说，对一些被迫放无薪假的公务员来说，政府停摆好比放大假；特朗普的女儿、白宫高级顾问伊万卡加一把口，声称为了国家好，公务员受“一点点苦”是值得的；罗斯甚至表示不明白缺乏现金周转的公务员何以不去借货，而要去食物银行领取免费食物。

本身是亿万富豪、不愁生活的罗斯周四接受CNBC电视台访问时，坦言他不明白受停摆事件影响的公务员为何要向食物银行求助。他说：“我真的不明白为什么。他们可以向银行或信用社借钱，而且获得联邦政府担保。停止出粮30天，便有些人出去（食物银行领取食物），他们实在没有理由不去借钱。”

他其后接受彭博通讯社访问时澄清，知道一些公务员面对困难和苦日子，他也不好受。他只是想让一些公务员知道，如果他们的现金流出现问题的话，可以透过信贷机构求助。

隶属民主党的众议院女议长佩洛西讥笑罗斯“超离地”。她说：“我不知道，这是否‘何不食肉糜’或‘向父亲索钱’的心态？他们就是不明白，有些人是依赖一期粮又一期粮应付生活。”参议院民主党领袖舒默也炮轰罗斯，指他的言论揭露政府利用公务员作为棋子，却对公务员冷酷无情。

特朗普：调整生活便行了

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说到口不择言，当然少不了特朗普。他说，政府停摆期间，公务员只需“调整一下”生活便行了。特朗普说：“我爱他们（公务员），我尊重他们。我真的很欣赏他们的良好工作。大部份无薪工作的人都支持我们所做的事情，因为他们知道这个国家的将来是要倚靠我们拥有一个强大的边境。”

特朗普再传拟宣布紧急状态

另一方面，再有报导传出，特朗普正打算宣布进入紧急状态，以绕过国会直接动用经费兴建美墨边境围墙。

在周四，参议院先后否决共和民主两党分别提出的结束停运方案，但两党未有放弃，参议院共和党领袖麦康奈尔主动要求与民主党领袖舒默会面，寻求尽快结束停运局面。

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共和党提出的议案，包括57亿美元的边境围墙拨款，民主党的议案包括短暂恢复政府运作，不过，两项议案都未能达到60票的通过门槛，令政府停摆至第34日，仍未能重新运作。

特朗普已决定押后原定下周二发表的国情咨文，他又表示，如果麦康奈尔与舒默在会面后能够达成协议，终止政府部份机构关门，他将会支持。

而美国有线新闻网络（CNN）引述匿名官员报导指，特朗普正计划颁布国家紧急状态令，以绕过国会获得拨款兴建围墙，但团队顾问仍意见分歧。报道引述政府内部文件指，一旦颁布紧急状态令，将指派陆军部队负责兴建围墙，国土安全部会引用豁免条款，省却工程的环评报告，加快兴建。