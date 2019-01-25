拉加德：勿过度依赖宽松政策．中美贸易争端是主要风险 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德警告各国不要过度依赖货币政策来对抗经济再度下滑，并敦促各国进行财政和结构性改革，以增强经济对抗冲击的韧性。

（图：法新社）

（达沃斯25日讯）国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德警告各国不要过度依赖货币政策来对抗经济再度下滑，并敦促各国进行财政和结构性改革，以增强经济对抗冲击的韧性。

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拉加德重申，全球经济面临的主要风险是中美贸易紧张关系，这可能会加剧中国经济放缓。

她说：“中国经济放缓没有问题。是合理的，但如果放缓速度很快，这才是真正的问题。”

拉加德还对美国联储局根据经济数据表现来决定未来升息步伐的做法表示欢迎，目前贸易摩擦不断升温令经济前景蒙阴。

她表示，联储局是为数不多的几个还有“少量”政策空间，可以扩大刺激规模的中行之一。

拉加德表示：“如果各个经济体都无需再度依赖央行来抵御下一次冲击，那将是一件好事，在制定财政政策和完成改革方面，决策者必须确保采取正确的行动路径。”

贸易摩擦不断升温和对全球经济放缓的担忧引发金融市场震荡，迫使主要中行暂停撤走危机模式刺激计划的努力。

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联储局主席鲍威尔最近暗示，他将放慢升息步伐，并强调联储局的下一步政策行动将在很大程度上取决于即将公布的经济数据。

拉加德认为，在发布政策指引时以数据为依据，例如关注就业和通膨数据，这是鲍威尔的一个主要原则。

她说：“如果他在最近的讲话中语气有所改变，那可能是因为他看到了数据……事实上，这会导致他做出一些微调，或者说略微缓和其立场，以便与他采取的政策路线保持一致。”

在达沃斯论坛开幕前夕，IMF下调了全球经济增长预期，强调决策者在维持经济增长方面面临的挑战。