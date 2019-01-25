沙拉，虽没看过你出赛‧卡迪夫永远爱你 “我们没看过你出赛，没看过你进球，但埃米亚诺（沙拉），我们美丽的蓝鸟，我们永远都会爱你。”

这名球迷痴痴地望着写上法语“保持希望”（Gardons Espoir）的 。 沙拉海报，这画面让人看了不禁心酸……（图：法新社）

（卡迪夫25日综合电）“我们没看过你出赛，没看过你进球，但埃米亚诺（沙拉），我们美丽的蓝鸟，我们永远都会爱你。”

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沙拉（Emiliano Sala）的飞机自周二失联至今都没有消息，其事故让全足坛都为他感到忧心，特别是刚签下他的英超球队“蓝鸟”卡迪夫以及沙拉的前球会南特。

这几日，卡迪夫球迷都主动到卡迪夫球场外献花祈祷，祈福奇迹会出现。而卡迪夫球场外昨日更挂上了一幅感人横幅，横幅上的字句让人看了感动不已，但也为之心酸，因为沙拉被寻获的希望几乎已经破灭……

警方宣布停止搜救

因为较早前，英国根西岛警方表示，搜救队伍经过80小时、1700平方英里的搜救，沙拉仍音讯全无。由于沙拉的生存机会极度渺茫，搜索行动已于格森威治时间周四下午3时15分终止。

警方发言人说：“我们明白沙拉的家属会对停止搜索的决定感到不满，这一点我们完全体谅。但我们肯定，我们能够做的都已经做了。”

多方人士呼吁续寻沙拉

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不过，包括沙拉的家人、英超球员、南特和卡迪夫球会在内的多方人士，仍呼吁继续搜救沙拉。

沙拉的妹妹罗米娜说：“我知道他们还活着，他们一定没事，恳请你们不要停止搜救。埃米亚诺（沙拉）是个斗士，我知道他没有放弃，我们现在没法确定任何事，因为我们并没有发现任何东西（可以证明沙拉已经丧生）。”

沙拉的老东家南特表示：“南特已经知晓警方停止搜救沙拉的消息，但搜救真的不能停止，球会及其球迷要求警方为了沙拉和他的家人继续搜救，为了沙拉做出最后的努力。”

沙拉失联前还传送音频记挂着南特前队友，如今沙拉生存渺茫，南特上下都无心训练，个个神情哀伤，主帅哈里尔豪治（右一）也安抚痛哭的瓦里斯。（图：法新社）

南特主帅：我还不想为他默哀

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南特主帅哈里尔豪治则说：“警方并没有确认（沙拉已经丧生），所以希望仍然存在。我们正在等待惊喜，希望很快就会到来。正是出于这个原因，我们还不想为沙拉默哀。”

英超的多位阿根廷球员，也呼吁不要停止对沙拉的搜救。其中曼市前锋阿奎罗说：“我们不想放弃，我们想继续留住希望，这就是我们不希望停止搜救的原因。”

陈志远：他是个谦逊大男孩

“我们会续为沙拉祈福”

身为卡迪夫球会的东主，大马富豪丹斯里陈志远对于沙拉的失踪感到无比震惊，他通过球会网站发言：“沙拉失联的消息震惊了卡迪夫球会所有人。那些见过沙拉的人都说他是一个渴望加入英超的谦逊大男孩，我们原本盼望给沙拉提供职业生涯的新平台……”

陈志远进一步表示：“足球界对于此事的回应很感人，对此我们要感谢所有发消息支持我们的人，也要感谢每个参与搜索和救援行动的人。我们会继续为沙拉、飞行员亨德森及其家属祈福。”

卡迪夫上周六是以1500万英镑（约8000万令吉）的转会费从南特签下沙拉，这一身价也打破了卡迪夫的队史转会费纪录。只不过，沙拉本周二从南特飞往卡迪夫报到时，其飞机却在英吉利海峡失联，成为了国际足坛近期最痛心的事件。