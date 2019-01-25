《玩命关头》拍女版·网民敲碗盖儿加朵回归 《玩命关头》系列电影已经推出8集，且票房大卖，环球影业当然要积极发展这部拥有大批粉丝的系列作品，除了将有第9集、外传《Fast&Furious Presents:Hobbs&Shaw》外，更计划将推出女版角色的外传电影。

云迪素和监制莎曼珊一起公布《玩命关头》女性版外传的3大女性编剧。

（美国25日讯）《玩命关头》系列电影已经推出8集，且票房大卖，环球影业当然要积极发展这部拥有大批粉丝的系列作品，除了将有第9集、外传《Fast&Furious Presents:Hobbs&Shaw》外，更计划将推出女版角色的外传电影。

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男主角云迪素（Vin Diesel）在IG透露，女版《玩命关头》已经找来3位女编剧，妮歌柏曼（Nicole Perlman）为漫威出身，创作过《银河守护队》、《惊奇队长》等剧本，近来也负责《Detective Pikachu》的剧本。另外两名编剧是莲茜比尔（Lindsey Beer）及珍妮娃罗拔森迪沃烈（Geneva Robertson-Dworet）。

由于目前还在筹备阶段，本片相关讯息不多，但粉丝已经在期待会有哪些角色出现，目前较大可能是饰演莉蒂的米雪罗莉奎兹（Michelle Rodriguez）、饰演拉姆西的娜塔莉伊曼纽尔（Nathalie Emmanuel）、饰演蜜雅的佐丹娜布鲁斯特（Jordana Brewster），而过去参演过《玩命关头》系列的女星也有被提及，像是《玩命关头2：飙风再起》的伊娃曼德丝（Eva Mendes），而如果设定为前传，已死的“吉赛儿”盖儿加朵（Gal Gadot）或许也有机会现身。