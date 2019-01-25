白宫释出讯息不一．“美中达成协议还很遥远” 下周中美高阶层的贸易谈判正紧锣密鼓地筹备中，双方必须在3月1日前达成协议，否则华盛顿将对中国进口商品展开另一轮新的课税惩罚，然而此时白宫却释出矛盾的讯息，美国商务部长罗斯周四表示，双方距离达致贸易协议还很遥远，不过财长姆钦却称“取得大量进展”。

（美国·华盛顿25日讯）下周中美高阶层的贸易谈判正紧锣密鼓地筹备中，双方必须在3月1日前达成协议，否则华盛顿将对中国进口商品展开另一轮新的课税惩罚，然而此时白宫却释出矛盾的讯息，美国商务部长罗斯周四表示，双方距离达致贸易协议还很遥远（miles and miles），不过财长姆钦却称“取得大量进展”。而白宫经济顾问库德洛同日也对谈判持正面看法，称下周的贸易磋商将是“决定性的”。

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中国副总理刘鹤将于30日和31日率领一支30人代表团赴华府，与姆钦、美国贸易代表莱特希泽等高级官员进行谈判。罗斯在达沃斯论坛对美国财经新闻台CNBC频道表示，“我们已做了大量预备性工作，但我们距离达成协议仍很遥远，老实说这应该不会令人太过意外。”

他的发言明显反驳了总统特朗普周三称与中方的谈判“进行得很好”的表态，令华尔街股市应声下跌。

罗斯称，双方还有“太多的争执点”。他也强调谈判“复杂”，涉及许多课题，并非只集中于购买大豆和液化天然气。

他表示，谈判中更重要的是，华府希望中国经济可以有结构上的转变，以及设立机制确保中国遵守协议内容。

他表示，双方不太可能在下周的谈判解决所有的争议，但补充“我们仍有机会达成一个公平的协议”。

财长姆钦周四的发言则较为乐观。他表示，贸易磋商取得大量进展，惟未具体指明哪些领域取得进展。他称，货币问题亦是讨论议题之一。但被问及人民币近期强势时，他拒绝置评。

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另外，全球最大航运公司马士基集团执行长施索仁周四表示，许多顶尖美国入口商在新的关税可能生效以前，在第4季度大量地囤积中国商品，而出口到中国的情况则下跌了。