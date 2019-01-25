美国经济面临阻力 美国劳动力市场状况依然强劲，这应该暂时有助于缓解人们对经济增长大幅放缓的担忧。不过，同日公布的其他数据显示，12月衡量美国未来经济活动的指标下滑。

（纽约25日讯）美国劳动力市场状况依然强劲，这应该暂时有助于缓解人们对经济增长大幅放缓的担忧。不过，同日公布的其他数据显示，12月衡量美国未来经济活动的指标下滑。

广告

美国经济正面临几大阻力，包括美国与中国的贸易争端，以及联邦政府长达一个月的部份停摆，这些都损害了消费者和企业的信心。利率上升、财政刺激措施效应消退和全球经济降温也被视为抑制国内增长的因素。

政府关门让美国商务部下属美国经济分析局和人口普查局已暂停发布数据，令经济学家、投资者、企业和政策制定者对美国经济的健康状况不得而知。

初申失业金人数49年最低

就业市场保持强劲

美国初请失业金人数上周降至49年来的最低水平，但这一降幅可能夸大了就业市场的健康状况，因为包括加州在内的几个州的初请失业金人数都是估计值。

美国劳工部表示，截至1月19日当周，初请失业金人数经季节调整后减少1.3万人，至19.9万人，为1969年11月中以来最低水准，当时有19.7万人申请失业金。

接受路透调查的分析师此前预计，上周初请失业金人数将升至22万人。

广告

初请失业金人数四周移动均值上周减少5500人，至21.5万人。初请失业金人数四周移动均值被认为能更好的衡量就业市场趋势，因其消除了周与周之间的波动。

自去年12月22日以来，约四分之一的联邦机构关闭，影响了80万名政府雇员，其中许多人无薪工作，其他人被迫无薪休假。分析师预计，历史上持续时间最长的政府停摆将推动1月失业率升至4.0%以上，因无薪休假雇员将被视为失业。

周四的申请失业金报告还显示，在截至1月12日当周，续领失业金人数减少了2.4万人，至171万人，1月失业率将从该周开始计算。

在12月和1月调查期之间，续领失业金人数增加5000人。如果没有政府关门，调查周之间的小幅增长将表明本月失业率几乎没有变化。

广告

截至1月12日当周，申请失业救济的联邦雇员人数增加1万4965人，至2万5419人。

12月领先指标下滑0.1%

预示经济缓和

美国12月领先指标下滑0.1%，这一放缓表明，“到2019年底，美国经济增速可能放缓至2%。”

经济咨商局公布的数据显示，美国12月份经济领先指标由前月的111.8，向下滑落0.1点或0.1%，至111.7，表现符合预期。

11月份数据为上扬0.2%，10月份为下跌0.3%。

12月份经济同步指标上扬0.2%。11月份数据为上扬0.2%。12月份经济落后指标上扬0.5%。11月份数据为上升0.5%。

1月Markit制造业PMI初值升

服务业PMI滑

数据公司IHS Markit公布的报告显示，1月初制造业活动回升，但服务业增长放缓。

Markit Economics数据显示，美国1月份Markit制造业采购经理人指数（PMI）初值由前月终值的53.8，向上扬升至54.9，表现略高于经济专家预期，显示民间制造业未受政府停摆影响。

此前经济专家得出的预估中值为53.5。

数据显示，1月份就业分项指数较前月上扬；产出分项指数则是由前月的54.3，向上升至55.9，为2018年5月来高点。

IHS Markit首席商业经济学家威廉斯指出，美国企业今年有一个不错的开始、扩张速度仅略低于去年下半年的平均水准。他说，调查数据所展现的韧性显示政府关闭对民间部门的影响不大，很少有公司回报产出或订单受到重大不利冲击。

他还提到，历史比对显示，2019年1月的调查数据对应的经济成长年率应该是逼近2.5%。不过，由于调查不包括政府部门，关闭的影响可能无法完全掌握。

不过，美国服务业于1月份继续扩张，但是扩张速度有所放缓。

公布的初值数据显示，经季节性因素调整后，美国1月份Markit服务业PMI由前月终值的54.4，向下滑落至54.2，为2018年9月来低点，表现略高于经济专家预期的54.0。

此外，Markit Economics还公布1月份美国综合PMI由前月的54.4，向上升至54.5。