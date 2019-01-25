摩纳哥终止合作关系‧亨利黯然下课 联赛主场不胜、欧冠及法国杯出局，这是亨利在摩纳哥短短3个月留下的尴尬战绩。

亨利原本被寄望能领摩纳哥走出降级危机，惟在他掌帅后球队表现未见起色。（图：法新社）

（摩纳哥25日综合电）联赛主场不胜、欧冠及法国杯出局，这是亨利在摩纳哥短短3个月留下的尴尬战绩。

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法甲球会摩纳哥决定与亨利终止合作关系，该名法国传奇前锋首度“担正”任主帅，却在3个月后便黯然下台。

亨利在去年10月接过摩纳哥的帅印，取代雅尔丁初试啼声担任主帅，与摩纳哥签约至2021年。摩纳哥今季的战绩惨不忍睹，亨利重返母会接任时排名法甲倒数第3，惟之后球队的战绩并未有显著改善。

亨利的主帅路途困难重重，在各大赛事经历6场不胜才取得首胜，表现未如理想。亨利率队出战12轮法甲联赛，仅2胜3和7负，更尴尬的是未曾在主场响胜鼓。摩纳哥现时在21轮联赛后仅得15分，比榜尾的甘冈多1分，暂列第19。

执教20场仅得4胜

亨利为改善战绩，在冬季转会窗引入前队友法布雷卡斯加强球队实力，岂料二人的合作关系在两周后便划上句号，亨利在各大赛事留下4胜5和11负的成绩。

法国传媒《L’EQUIPE》盛传前主帅雅尔丁与球会高层在周四共进晚餐，并达成协议签约两年半，事隔3个月后再度执掌摩纳哥，助教帕西将成暂代主帅。摩纳哥下轮联赛将与同列下游的第戎碰头，是抢分的好机会。