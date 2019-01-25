热浪袭澳洲．冷气驱暑过度数万户断电 本周五被预测为澳洲第二大城市墨尔本十年来最热的一天，人们竞相开冷气机驱暑的同时却严重耗电，导致数以万计的住家及公司于周五断电。

（墨尔本/华盛顿25日讯）本周五被预测为澳洲第二大城市墨尔本十年来最热的一天，人们竞相开冷气机驱暑的同时却严重耗电，导致数以万计的住家及公司于周五断电。

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该拥有500万人口的维多利亚省首府，气温料高达摄氏44度，将成为墨尔本自2009年2月7日以来最热的一天，当年的这一天灾难性林火燃烧，被人们记住为“黑色星期六”。

那天的气温一度飙至摄氏46.4度。林火夺走173条人命，并烧毁维多利亚省2000多栋房子。

在热浪肆虐下，无数林火延烧澳洲东南部大片干旱炎热的地区。当局警告引起火灾的风险颇高。

负责全国电供网络的澳洲能源市场运营商的首席执行员兹博曼说，维多利亚省有3台热应力燃煤发电机发生了故障，余下第四台预料周五会关闭。

“黑色星期六”一直是澳洲主要城市录得的最热日子，直至周四被阿德莱德的摄氏46.6度打破纪录。

小镇气温49.5度创新高

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同时全省各个较小城镇的气温亦创下新高。其中，人口仅1万5000的南澳省港口城市奥古斯塔，当地气温一度高达摄氏49.5度。

另一方面，根据美国研究机构“伯克利地球”周四发布的资料，最近4年是全球有纪录以来最热的时段，其中2018年更位列历来第四热。

比起19世纪下半叶（1850至1900年）的平均气温，2018年的气温约高出1.16度。而前者一般用作工业化之前的全球温度指标基线。

报告指出，“2018年的全球平均气温低于2015、2016及2017年，但仍高于2015年之前获观测的所有年份。”

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“因此，2016年依然是历史观测期间的最热年份。而2018年的温度微降，似乎仅是短期自然变异，惟整体形式依然符合全球暖化的长期趋势。”