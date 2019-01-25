指孟晚舟案含政治动机·加拿大驻华大使承认失言 加拿大驻中国大使麦家廉周三就孟晚舟案阐述看法，表示孟晚舟有很强的理据不被引渡到美国，又指案件有政治动机，引渡不会是愉快结果，此言引起国内一片挞伐声音。他周四发声明承认失言，并对自己就案件评论引来混乱，感到懊悔。

现年68岁的麦家廉曾任加拿大国防部长、移民部长等职，2017年1月起担任加拿大驻华大使。他说，出使中国的经历到目前为止可分为两个阶段，一个阶段是在去年12月1日孟晚舟事件发生前，一切工作进展顺利，在中国的生活也很好；麦家廉的妻子林秀英（Nancy Lim），是马来西亚华裔。麦家廉周三特别提到，其家庭对中加友谊有很大贡献。麦担任驻华大使后，他的3个儿子分别在2017年和2018年成婚，3个儿媳都是华裔加拿大人，分别出生于中国、香港和马来西亚。（图：法新社）

（多伦多25日讯）加拿大驻中国大使麦家廉周三就孟晚舟案阐述看法，表示孟晚舟有很强的理据不被引渡到美国，又指案件有政治动机，引渡不会是愉快结果，此言引起国内一片挞伐声音。他周四发声明承认失言，并对自己就案件评论引来混乱，感到懊悔。

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麦家廉说，其评论不能准确反映他在相关议题的立场，强调加拿大政府已表明孟晚舟案不涉及政治参与。他续称，自己在孟晚舟案的引渡程序上，没有任何角色。

麦家廉早前就孟晚舟案阐述看法，提出3点理由，包括：美国总统特朗普的干预言论、治外法权及加拿大无参与制裁伊朗行动，他称如果案件走到引渡聆讯这一步，孟晚舟胜诉的机率很高。

麦家廉的表态被认为是加拿大高层有意释放信号，将孟晚舟遣返中国可能是最好的结局。加拿大在野保守党党魁希尔批评，麦家廉的言论令孟晚舟一案政治化，认为总理杜鲁多应将麦家廉撤职。

杜鲁多否认革除麦家廉

不过，杜鲁多周四否认，会因这言论而将麦家廉撤职。

被问及会否撤换麦家廉时，杜鲁多微笑回应表示，此举不会有助挽救加拿大前外交官康明凯及商人斯帕沃在华被捕的局面，称“人事调动不会有助那些加拿大公民早一天获释”。但杜鲁多也未有表明，是否同意麦家廉的言论。