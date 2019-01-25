西班牙杯‧马体会出局‧巴塞命悬一线‧皇马有望称霸 皇马坐镇伯纳乌4比2击退希罗纳，半只脚踏入西班牙杯西班牙杯半决赛门槛，有望时隔5年再入4强。

（图：法新社）

（马德里25日综合电）马德里体育会上轮被淘汰、巴塞罗那2球兵败塞维利亚后已命悬一线，后C罗、基丹时代的皇家马德里在三线作战中觅得最佳夺冠良机。

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皇马坐镇伯纳乌4比2击退希罗纳，半只脚踏入西班牙杯西班牙杯半决赛门槛，有望时隔5年再入4强。

8强首回合逆转希罗纳

皇马第7分钟率先丢球，不过整体实力更胜一筹的他们随后连入4球逆转希罗纳，两队近4场交锋合计打入23球，近3场更高达20球，对攻场面精彩，上季联赛在伯纳乌对决甚至踢出6比3的离谱大比分。

第66分钟，皇马一度被对手2比2扳平，最后13分钟拉莫斯与宾兹玛连入2球十分关键，意味着客场只要不净负2球以上，皇马便锁定4强门票。

过去两年西班牙杯，皇马均倒在8强，2014/15赛季16强德比不敌马体会，2015/16赛季则首战用人违规被判出局。

考虑到“四冠王”巴塞罗那首回合0比2兵败、“杯赛专家”马体会已出局，皇马有望成夺冠最大热门。

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以皇马本季阵容实力与状态来看，欧冠卫冕希望渺茫，联赛落后榜首10分，西班牙杯是最现实的目标，故皇马主帅索拉里会在杯赛启用全主力班底。对本季始终不顺的皇马来说，若能在西班牙杯取得佳绩有望刺激球队在联赛与欧冠中触底反弹。

另一边厢，埃斯班奴与皇家贝迪斯在首回合战成1比1。