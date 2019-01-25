联国：去年6千万人受灾·逾万人死于自然灾害 联合国减少灾害风险办公室（UNISDR）分析2018年纪录的281项天然灾害，发现全球去年约有6170万人受极端天气影响，1万零373人死于各类自然灾害。

（联合国25日讯）联合国减少灾害风险办公室（UNISDR）分析2018年纪录的281项天然灾害，发现全球去年约有6170万人受极端天气影响，1万零373人死于各类自然灾害。

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数据显示，2018年受自然灾害影响人口最多的10个国家分别是：印度（约2390万人）、菲律宾（约649万人）、中国（约641万人）、尼日利亚（约394万人）、危地马拉（约329万人）、肯雅（约321万人）、阿富汗（约221万人）、美国（约176万人）、日本（约160万人）和马达加斯加（约147万人）。

洪水影响最严重

洪水影响的人口最多，高达约3540万人，其中印度喀拉拉邦有约2300万人受影响；洪水亦造成全球2859人死亡。

受风暴影响的人口高达约1280万人，造成1593人死亡和严重经济损失，例如台风“飞燕”为菲律宾造成约125亿美元损失。

联合国秘书长减少灾害风险代表水鸟真美表示，2018年全球所有地区都受到极端天气影响，各国必须改善管理灾害风险的方式，积极采取行动适应气候变化，如：更合理使用土地、加强规划和建筑法规、保护生态系统、减少贫困及减少海平面上升等。