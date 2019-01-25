欧中行利率不变．示警经济下行风险 欧洲中行（ECB）举行2019年首场决策会议，一如外界预期宣布利率维持不变。尽管近期全球出现多项经济不利因素，但ECB仍延续先前说法，表示将维持现行利率直到夏季。

中行总裁德拉吉在记者会上坦言欧元区经济前景转趋黯淡，但强调货币政策仍相当宽松。

（法兰克福25日讯）欧洲中行（ECB）举行2019年首场决策会议，一如外界预期宣布利率维持不变。尽管近期全球出现多项经济不利因素，但ECB仍延续先前说法，表示将维持现行利率直到夏季。

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根据决定，欧中行的存款利率仍为负0.40%，而再融资利率为0.000%，前者为欧洲中行目前的主要基准利率，后者是正常时期的主要基准利率。

中行总裁德拉吉在记者会上坦言欧元区经济前景转趋黯淡，但强调货币政策仍相当宽松。

德拉吉承认，受中国经济放缓和英国退欧等因素影响，欧元区经济增长可能弱于先前预期欧元区经济已经在经历五年来最大幅度的放缓，这引发了人们怀疑，欧洲中行是否能像其目前的利率指引所显示的那样，在今年晚些时候进行10年来首次加息。

欧中行在会议上维持了这一指引和利率不变。但德拉吉的悲观言论，包括提及“下行”风险，将引发市场臆测，欧洲中行将效仿美国联储局更为谨慎的做法，推迟升息并可能向银行提供新的低息贷款。

德拉吉在记者会上说：“由于不确定性持续存在，围绕欧元区成长前景的风险已转为下行，因贸易和地缘政治威胁，以及新兴市场动荡，短期增长势头可能弱于此前的预期。”

鸽派谈话推低欧元

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他的鸽派言论将美元兑欧元推升至逾五周高位。欧元兑美元跌0.45%，报1.1329美元，盘中一度跌至1.1308美元，为12月17日以来最低。

尽管指出了不断上升的风险，但德拉吉仍滔滔不绝地阐述了目前不改变政策的理由，尤其是该地区劳动力市场强劲和薪资不断上涨，他表示，这将有助于在中期内推高核心通膨。

他说：“评估的关键因素是不确定性会持续多久。”他并补充称，他相信这些不确定性－从英国退欧结果到中国经济放缓和贸易保护主义－正在得到解决。

他说：“管委会将给自己更多时间来评估所有这些风险因素是否已经影响到了信心，我们将在3月份再次进行讨论，届时我们还将发布新的（增长）预测。”

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德拉吉表示，欧洲中行管委会一致承认经济增长放缓及其背后的原因，但一些政策制定者对经济前景的看法不及其他委员乐观。

由于欧洲中行已经持有欧元区四分之一的在外流通公债，分析师预计欧洲中行将转向其他工具以维持信贷流动。

向银行提供新一轮廉价多年期贷款，即所谓的“定向长期再融资操作（TLTRO）”，被广泛视为首选工具。

德拉吉表示，数名政策制定者已提到了TLTRO，但尚未作出决定。

欧中行预计将维持利率在纪录低位直到夏季“结束”，坚持其长期以来的利率指引，但管市场现在预期的升息时间要晚得多。

投资者预计欧洲中行将等到2020年中再升息，而接受路透调查的分析师预计，欧洲中行将在今年第四季进行近10年来首次加息。

德国意大利不太可能衰退

欧元区最大的经济体德国、法国和意大利在2018年第四季几乎没有增长，周四公布的调查数据显示，今年年初欧元区企业活动增速为2013年以来最慢。

德拉吉表示，欧中行认为德国或意大利不太可能出现衰退，但他提及下行风险意味着，欧中行现在已经放弃了乐观的表象，加入联储局的行列，表明了更为谨慎的立场。

一些政策制定者过去就反对改变风险评估，因为此举会提高人们对政策行动的预期，而欧中行才结束其史上规模最大的刺激计划仅数周，还没有为这一举措做好准备。