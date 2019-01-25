阿都卡林：尽管也有疑惑 . “我入神庙教堂无芥蒂” （古晋25日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，他参观其他宗教场所，包括到大伯公庙和出席圣诞节庆典都不成问题，所以，他对其他宗教都是抱持尊重的诚意。

阿都卡林（右）参观可兰经历史文献。

（古晋25日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，他参观其他宗教场所，包括到大伯公庙和出席圣诞节庆典都不成问题，所以，他对其他宗教都是抱持尊重的诚意。

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“砂多元族群和谐交融是最大特色和精神，我参观大伯公庙、出席其他宗教活动，尽管也有疑惑，我是不是能踏入神庙，但，对我而言，这都不是问题，最重要是心里和心态，要抱着尊重的诚意。

阿都卡林说，他不是要成为其他宗教的信徒，而且，此举也能促进彼此对不同宗教信仰的互相包容和尊重。

他了解，一些神庙摆设的神像，包括为子女祈求学业，有的也膜拜灶神，寓意厨房长久有食物供应，还有一些庙也安置和膜拜拿督公，神像穿上马来服装，这显示砂多元宗教信仰文化交融。

阿都卡林今日主持砂伊斯兰博物院可兰经展览开幕礼，在致词时说，圣诞节期间，他也与砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里拜访天主教总主教，共同欢庆圣诞节，这就是砂拉越的特色。

（来源：砂拉越星洲日报）