对球队表现失望‧利皮不愿再教中国 中国队在本届亚洲杯8强对垒伊朗时因后防线出现3个失误导致丢了3球，最终以0比3败阵，这让该队的意大利籍名帅利皮极度失望，赛后直接宣布不会与中国续约的消息，终结双方长达819天的合作。

在中国因失误而葬送晋级半决赛的机会后，中国主帅利皮失望不已，宣布不会与中国续约。（图：法新社）

（阿布扎比25日综合电）中国队在本届亚洲杯8强对垒伊朗时因后防线出现3个失误导致丢了3球，最终以0比3败阵，这让该队的意大利籍名帅利皮极度失望，赛后直接宣布不会与中国续约的消息，终结双方长达819天的合作。

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其实，利皮一早已表示会在亚洲杯结束后离开中国队，但中国足总仍努力争取与他续约，但在经过昨日惨败伊朗一役后，利皮心意已决，他宣布不会续约。

称不会感谢球员

利皮在赛后新闻发布会说：“我要向所有中国球迷表示歉意，对不起。虽然球员们在本届亚洲杯的表现还算不俗，但我不会感谢他们，我不能接受他们在如此重要的比赛出现这些失误，因此我决定自己与中国足总的合约已经结束了，我不会再继续这份工作。我虽然想过我们会输球，但没有想过会以这样的方式败阵。”

“不管怎样，能执教中国队是很大的荣耀，我希望球员们在未来会有更多的进步，而球员们在过去一段时间在某些方面确实有所成长。”

当中国队在补时第91分钟丢了第三球后，利皮直接离开教练席走向更衣室，让助教马达洛尼在赛后与伊朗主帅奎罗斯握手，可见他非常失望。

从2016年10月28日至今，利皮率领了中国队参加30场比赛，取得11胜8平11负的战绩（包括加时和点球战），其中正式比赛为11场，战绩是6胜3平2负。