专家：回收可用品·向电子垃圾宣战 专家周四说，基于电子垃圾已超越全球所有商用飞机的总重量，同时价值高于大部份国家的国内生产总值（GDP），对经济成长及环境构成威胁，因此他们决定推展一项清理电子垃圾的全球倡议。

（法国．巴黎25日讯）专家周四说，基于电子垃圾已超越全球所有商用飞机的总重量，同时价值高于大部份国家的国内生产总值（GDP），对经济成长及环境构成威胁，因此他们决定推展一项清理电子垃圾的全球倡议。

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消费者及商企在丢弃他们的老旧手机、电脑及家用设备时，即每年在这个世界制造出近5千万吨的电子垃圾，殊不知它们的物质价值估计高达625亿美元（约2557亿令吉）左右。

含价值可循环使用

而那些含有价值及可循环使用的垃圾，例如金属和对电子产品至关重要的稀土元素，仅小部份获得回收。

本周聚首于达沃斯的联合国、世界经济论坛及世界可持续发展工商理事会，包括富豪及强人们，首次发出全球警号，呼吁采取行动解决这星球上最快速增长的垃圾洪流。

联合国大学可持续循环项目主任兼电子垃圾专家库尔告诉法新电，“这是必要的，因为倘若直至2050年情况依然没改变，我们每年将面对1.2亿吨的电子垃圾。”

“那个时刻离今天不算太远。它将影响我们现有的资源，并殃及许许多多的生物及人类，尤其在发展中国家。”

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仅20%电子品获回收

目前仅20%电子产品获得回收，其余的数以百万吨则被送入垃圾填埋场，与金属废物不当混合，或非法出口到要求收费的较穷国家。

单单在2016年，就有多达43万5000吨手机遭丢弃，即便它们内部尚含有价值数十亿美元的材料。

跟塑料垃圾一样成为近年来的热议课题，号召者呼吁对电子垃圾展开“全球重启”，期盼各国政府、商企及消费者探索循环使用或重新利用电子设备的方法，以限制对环境的影响。

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一台手机平均拥有多达60个配件，其中以金属为主，它们因高电导率及清晰度而备受电子业的青睐。

稀土材料成本昂贵

此外，用于电池和相机镜头的所谓稀土材料，开采成本日益昂贵，而且仅存在于地球的少数几个地方。

库尔更表示，1吨手机中的黄金含量，甚至超过1吨黄金矿石的100倍，而这只是其中一个制造再生材料就足以应付需求的例子。

另一方面，电子垃圾亦对健康形成重大影响：尽管它仅占垃圾填埋场固体废物的2%，却占有该处有害物质的70%。