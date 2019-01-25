星洲报导引起关注 . 旺朱乃迪下令调查 （古晋25日讯）峇哥半岛一山坡因过度开发导致土崩，影响39户住家，引起山都望区国会议员拿督斯里旺朱乃迪关注，并促请官员调查。

（古晋25日讯）峇哥半岛一山坡因过度开发导致土崩，影响39户住家，引起山都望区国会议员拿督斯里旺朱乃迪关注，并促请官员调查。

广告

他今日在古晋县公署听取砂水利灌溉局及民防部队，针对古晋区闪电水灾汇报后召开新闻发布会时，对于《星洲日报》日前有关的新闻报导表示关注。

旺朱乃迪表示，持有开发执照的发展商及承包商，挖掘泥土及售泥并没有错，但是在进行山坡开发的同时，也必须确保符合程序，包括未对沟渠及河流带来阻塞、造成地区泥层堆积、水灾，甚至是土崩事故。

“我将要求当局官员进行调查，了解整个事件。”

受影响的居民代表蔡裕胜，是于前日召开新闻发布会，指因1月18日一场豪雨，导致峇哥半岛附近一座被开发的山坡，出现土石流，泥浆一涌而下流出沟渠，渗入山脚下住家，其中水位最深可及腰部。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）