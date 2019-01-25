恋情见光死？Kai Jennie证实分手 韩人气偶像团体EXO的25岁成员Kai和女团BLACK PINK的23岁成员Jennie，于今年元旦被《Dispatch》踢爆拍拖，当时两人透过经纪公司认爱表示：“两人互有好感，见面中。”怎料，两人才刚认爱1个月不到，25日传出分手消息，韩媒《sbsfune》独家报道，两人已经分手了，现在各自专注于彼此的事业中。

EXO Kai与Jennie元旦当天被爆出约会照，震惊大批粉丝，怎料，这段恋情不到1个月便见光死。

（首尔25日讯）韩人气偶像团体EXO的25岁成员Kai和女团BLACK PINK的23岁成员Jennie，于今年元旦被《Dispatch》踢爆拍拖，当时两人透过经纪公司认爱表示：“两人互有好感，见面中。”怎料，两人才刚认爱1个月不到，25日传出分手消息，韩媒《sbsfune》独家报道，两人已经分手了，现在各自专注于彼此的事业中。

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报道指，Kai身边友人向媒体爆料，“Kai跟Jennie最近退回乐坛的前后辈关系了，因为还有很多事要做，因此决定分开。”两人都认为事业比爱情重要，未来将会集中在自己的事业上，据双方友人表示，两人是为了粉丝而分手。双方所属经纪公司稍后证实分讯。