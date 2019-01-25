澳网‧携手斯托索称霸女双‧张帅成中国骄傲 现年30岁的张帅与澳洲选手莎曼达．斯托索周五在澳洲网球赛女双决赛，直落两盘6比3、6比4挑落卫冕冠军、法国匈牙利组合巴波斯与米拉德诺维奇，携手夺得大满贯冠军。

中国的张帅（右）与澳洲选手莎曼达在澳网跨国合作，最终成功夺得了两人的首座大满贯冠军。（图：法新社）

（墨尔本25日综合电）张帅首次打进大满贯女双决赛便摘下冠军，成了中国骄傲。

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现年30岁的张帅与澳洲选手莎曼达．斯托索周五在澳洲网球赛女双决赛，直落两盘6比3、6比4挑落卫冕冠军、法国匈牙利组合巴波斯与米拉德诺维奇，携手夺得大满贯冠军。

张帅是13年来第一位在澳网赢得女双冠军的中国球员，成了该国第4人。同时，她是第6位达成大满贯成就的中国金花。2011年美网女单冠军斯托索则迎来生涯突破，时隔13年再闯本土澳网女双决赛，并首夺冠军，弥补了遗憾。

两人合作火花四射

从去年开始，张帅和斯托索组队，两人很快便擦出火花，去年美网杀入4强，让人眼前一亮。直到本届赛会，两人没能排到种子席位，但她们凭借默契配合一路闯关，不乏击败头号中子捷克的茜妮雅科娃与卡雷茨科娃等劲敌。此前半决赛，张帅与莎曼达．斯托索耗时2小时36分钟后，以7比5、4比6、7比5淘汰捷克组合芭波拉与玛凯塔。

男双方面，法国组合赫柏特与马胡在半决赛以6比4、6比2打败美国的哈里森与库尔雷，决赛对手是芬兰澳洲组合孔蒂宁与约翰皮尔斯，后者打败跨国组合阿根廷里葡萄牙的奥纳多梅耶与索萨。

至于混双，美国捷克组合拉姆与卡雷茨科娃和东道主组合史密斯与萨玛各自战胜对手，将在决赛争冠。

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不失一盘闯决赛

纳达尔状态正火

另外，澳洲网球赛周四结束男单半决赛争夺，西班牙“红土王子”纳达尔不费吹灰之力，直落三盘以6比2、6比4、6比0横扫希腊20岁新星西西帕斯，生涯第5次闯进赛会决赛，也是个人第25次大满贯决赛，冲击第18座大满贯冠军只有一步之遥。

纳达尔接下来很可能遇上塞尔维亚世界第一佐科维治，后者将与法国28号种子普耶争夺决赛门票。

战胜西西帕斯后，纳达尔第一次以未失一盘的战绩挺进澳网决赛，堪称其硬地大满贯最佳表现，伤愈复出后状态火热。而过去参加的289场大满贯比赛中，纳达尔一共获胜253次，胜率达到惊人的88%。

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赛前医生还劝纳达尔弃战

虽然晋级过程相对轻松，但纳达尔依然非常感触，他对自己的身体状态仍有些担心，因为参加澳网前，医生曾劝告其放弃比赛。“我做了一切能让我身体恢复的事情，我觉得还不错，但是我不能对抗医生，即使我很想上场。”

遭遇惨败的西西帕斯非常难过，他直言纳达尔总能让对手打得“很烂”。“我从来没见过像他这样的球员，他能让你打得很烂，可能这也是一种天赋吧。

我没法从这场比赛中学到任何东西，我觉得我应该做得更好一点，但我都不想说这是我打出来的网球。”

女单方面，日本21岁美网冠军大坂直美将和捷克8号种子柯薇托娃争后座，她们分别打败了7号种子卡罗丽娜．皮索娃及美国的柯琳丝。