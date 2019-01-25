获YONEX赞助‧双蔚无忧冲击奥运 大马自由人男双、里约奥运银牌得主“双蔚”陈蔚强与吴蔚昇确认已经与日本著名品牌YONEX达成协议，后者将会成为两人的赞助商，帮助他们冲击明年的东京奥运会。

陈蔚强（右）与吴蔚昇确定将与YONEX签约，后者会成为两人的赞助商。

（吉隆坡25日讯）大马自由人男双、里约奥运银牌得主“双蔚”陈蔚强与吴蔚昇确认已经与日本著名品牌YONEX达成协议，后者将会成为两人的赞助商，帮助他们冲击明年的东京奥运会。

广告

2019年开始以来，陈蔚强与吴蔚昇离开国家队后没有停滞不前，近期还打出不俗发挥，先后在一月的泰国羽球超级300赛夺冠，以及在大马羽球超级500赛杀入半决赛。不过，两人背靠背在本周连续出战印尼羽球超级500赛，却在首圈就败给日本3号种子园田启悟与嘉村健士。

无论如何，双蔚与YONEX签下的赞助合同年限以及数额尚未披露，这对前世界第一组合预计会在3月全英赛开打前，才会成为YONEX旗下一员。

吴蔚昇受访时表示：“我们已经与YONEX达成了协议，他们会成为我和蔚强的赞助商，不久后就会签下合同。之前在大马赛时我们和YONEX代表有过交谈，才促成合作。”

早前，另一从国羽出走的混双组合“顺莹”陈炳顺与吴柳莹，也与中国品牌李宁签约，后者将会赞助他们2年时间，提供羽球装备。