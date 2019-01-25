假新闻暖化核战等威胁·“新异常”乱世末日钟剩2分钟 “原子科学家公报”于1947年创造的作为全球接近末日指标的“末日钟”（Doomsday Clock），在今年已是连续两年距离危险午夜只剩2分钟。美国专家周四表示，资讯战持续扩大、气候变迁和核武战争等全球重大威胁，危及文明社会未来，并称这种危险情况为“新异常”。

前加州州长布朗（左）和美国前国防部长佩里24日在华盛顿举行的“原子科学家公报”记者会上，公布作为全球接近末日指标的“末日钟”的情况，称资讯战持续扩大、气候变迁和核武战争等全球重大威胁，危及文明社会未来。（图：法新社）

（美国·华盛顿25日讯）“原子科学家公报”于1947年创造的作为全球接近末日指标的“末日钟”（Doomsday Clock），在今年已是连续两年距离危险午夜只剩2分钟。美国专家周四表示，资讯战持续扩大、气候变迁和核武战争等全球重大威胁，危及文明社会未来，并称这种危险情况为“新异常”。

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非营利组织“原子科学家公报”表示，除了全球暖化、挑动核武战争威胁外，操弄事实、假新闻与资讯超载，也成为让人类依旧接近世界末日的因素。

这个由安全、核子、环境及科学等领域学者与国际专家组成的组织在声明中说：“人类现在同时面临两大生存威胁，任何一项都会引起极度担忧和立即关注。”

“核武与气候变迁这些重大威胁过去一年受不断升温的资讯战影响而恶化，损害全球民主，增加这些与其他威胁的风险，将文明社会未来置于特别危险的处境中。”

慎重警告全球领袖公民

“末日钟”跟去年一样维持在倒数2分钟，不过这个芝加哥组织的主席兼执行长布朗生表示，这“不该被视为稳定迹象，反而该当成给全球领袖与公民的慎重警告”。

过去一年，核子战争与气候变迁两大威胁并存，又因资讯战争破坏全球各地民主而雪上加霜。许多社群媒体、国家民族主义领导人跟其代理人，都在无耻的撒谎，坚持他们的谎言是真理，但其实通通都是“假新闻”。

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布朗生在华盛顿的记者会上说：“这是个像冷战最危险时期一样令人担忧的状态。”

她形容目前的趋势是“新异常”。

她说：“资讯传递速度按数量级增加，使资讯战与假新闻蓬勃发展。在我们需要冷静与团结去解决全球最重大问题时，这在世界各地造成愤怒与两极化。”

她表示，这种“新异常”是“一种无法预测并不断变化的争端酝酿状态，使得重大冲突爆发机会倍增”。

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“从核子战争与气候变迁风险的角度来看，我们似乎在让一个非常危险的世界常态化。”

人民如搭铁达尼号旅者

“末日钟”自设立迄今调整过20次。去年因朝鲜可能引发核战的威胁增加，以及美国总统特朗普的“不可预测性”，“末日钟”从仅剩2分30秒调整至2分钟。而上次这么接近午夜是1953年，当时美国与苏联展开核武竞赛。

该组织表示，若要让时钟倒转，建议采取许多步骤，包括加强并延长美国与俄罗斯的核武条约、限制现代化计划的进行，并采取保障措施、防止资讯科技遭滥用、防止北约国在和平时期发生军事事件、公民应更重视气候变化等。

前加利福尼亚州州长、兼公报执行主席布朗谴责政治人物和他们的顾问在核武灾难和危险面前，盲目和愚蠢。他说：“我们就好像乘搭铁达尼号的旅者，没看到眼前的冰山，还在享受优雅的美食和音乐。”

他也对时刻报道美国总统特朗普推文的媒体提出了看法，称不断报道这些新闻的最后结果可能是引发核武意外。