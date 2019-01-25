印尼羽球超级500赛‧2局不敌安东森‧李梓嘉缘悭4强 大马男单新星李梓嘉今日在印尼羽球超级500赛男单复赛中以直落2局不敌丹麦的安东森，缘悭男单半决赛。

大马的吴顺发（左）与赖洁敏在混双次圈以三局勇挫英格兰劲敌克里斯安库与加布里尔安库，复赛挑战中国首号种子郑思维与黄雅琼。

（雅加达25日综合电）大马男单新星李梓嘉今日在印尼羽球超级500赛男单复赛中以直落2局不敌丹麦的安东森，缘悭男单半决赛。

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世界排名第35的梓嘉是以13比21、13比21不敌世界排名20的安东森，在双方首次交手中落败。在明日的男单半决赛中，安东森将会碰上印度的8号种子斯里坎或印尼的约纳丹。

上半区的另两场男单8强赛，包括中国里奥冠军兼4号种子谌龙对丹麦一哥6号种子安赛龙，而日本首号种子桃田贤斗则对印尼7号种子安东尼。

在女单复赛中，印度的8号种子赛娜以21比7、21比18淘汰泰国的蓬帕薇，成为首位闯进女单4强的球员。赛娜将在明日女单半决赛迎来中国6号种子何冰娇或非种子陈晓欣。

在下半区女单复赛中，印度2号种子辛胡对西班牙世界冠军兼5号种子马琳，中国3号种子陈雨菲对泰国的7号种子拉查诺。

3局挫英格兰强敌

顺发洁敏重拾信心

至于大马国羽混双吴顺发与赖洁敏星期四3局力擒英格兰劲敌克里斯安库与加布丽尔安库，让两人重拾过去的信心。

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世界排名11的顺发与洁敏在大战57分钟后，成功以21比19、21比23、21比7勇挫7号种子兼世界排名第7的克里斯安库与加布丽尔安库，8强挑战中国首号种子郑思维与黄雅琼，后者以21比16、21比12轻取印尼的柏拉温与梅拉蒂。

再次体会世界级组合感觉

洁敏在赛后表示，她很高兴与顺发终于重拾最佳状态，他们在赛前做好准备，尤其是在场上保持稳定的发挥，再次体会了世界级组合的感觉。

这是顺发与洁敏连续第二个星期亮相复赛，他们上周则打进大马超级500赛8强赛。

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在去年的比赛中，顺发与洁敏曾位居世界排名前10，不过由于下半年的表现欠佳，导致他们脱离了世界前十行列。赖洁敏表示，他们能够重振雄风，主要是在新赛季开打前，他们就拥有一个月专门备战的时间，全力改善弱点。

另一组大马混双陈炳顺与吴柳莹今日在另一场混双复赛中则对垒英格兰的艾利斯与罗伦史密。

大马其他组合包括男双王耀新与张御宇及女双邹美君与李明晏都纷纷在昨日次圈赛中出局。

里奥女双冠军率先闯4强

在男双复赛中，韩呈恺与周昊东率先以23比21、21比19力挫日本4号种子远藤大由与渡边雄太，率先闯进男双半决赛，对手届时可能是队友2号种子双塔组合李俊慧与刘雨辰或印尼的资深强档8号种子莫哈末阿山与亨德拉。

印尼首号种子马古斯与凯文桑加亚稍后内战队友6号种子法加与莫哈末莱恩。

日本的里奥冠军松友美佐纪与高桥礼在女双复赛中，以直落2局21比13、21比15打败中国的杜玥与李茵晖，成为最早闯进女双半决赛的组合。

印尼的4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮在另一场女双复赛中激战3局后，才以21比16、17比21、21比13淘汰泰国8号种子钟柯潘与拉温达。中国尚剩下5号种子陈清晨与贾一凡有待上场。