阿里投资华谊．5年拍10部片 中国电商阿里巴巴旗下的阿里影业加快相关产业链布局，宣布斥资7亿元人民币（下同）投资影视公司华谊兄弟。根据合约，华谊兄弟5年内至少要拍出10部院线片。

（中国．北京25日讯）中国电商阿里巴巴旗下的阿里影业加快相关产业链布局，宣布斥资7亿元人民币（下同）投资影视公司华谊兄弟。根据合约，华谊兄弟5年内至少要拍出10部院线片。

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阿里影业公告称，将和华谊兄弟就影视作品、艺人发展、衍生品开发和营销服务等层面展开合作。

阿里影业透过其子公司“北京中联华盟文化传媒公司”将向华谊兄弟借出一笔7亿元的借款，借期为5年，按中国人民银行5年期借贷的贷款基准利率（截至公告日期为4.75%）计算。

华谊集团方面保证，在协议生效起5年内，华谊集团应至少完成并上映10部院线电影的产能。

阿里影业与华谊兄弟先前就曾在影视领域有过合作。2017年底华谊兄弟推出的“芳华”，阿里影业就是联合出品方之一。

阿里影业表示，此次合作可以助力该集团的“锦橙合制计划”，促进电影产业链上下游合作伙伴的连结，触达更海量的用户，创造更多的商业变现机会。

2018年11月，阿里影业启动“锦橙合制计划”，该公司透过投资等方式与制作团队合作并扶持青年导演、编剧，计划在未来5年，于贺岁档、春节档、暑期档和国庆档等四大电影档期陆续推出至少20部合制电影。

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“锦橙合制计划”第一部电影是动画片“小猪佩奇过大年”，目前已经拍摄完成，预计在2019年农历猪年大年初一上映。