紫盟羽球联赛‧半决赛硬撼卫冕军‧八打灵男双成隐忧 SS紫盟羽球联赛决赛圈周五下午将展开半决赛竞逐，当中八打灵将硬撼卫冕冠军蒲种联军，八打灵教练伊斯迈认为压力将在对手身上，并指出自家男双为其一大隐忧。

万纬聪（前）与谢俊康（后）在紫盟羽球联赛半决赛男双项目的表现，或将成为八打灵能否从卫冕冠军蒲种抢下决赛资格的关键。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶25日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈周五下午将展开半决赛竞逐，当中八打灵将硬撼卫冕冠军蒲种联军，八打灵教练伊斯迈认为压力将在对手身上，并指出自家男双为其一大隐忧。

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伊斯迈昨日赛后表示，“蒲种联军非常强大，并熟知我们（八打灵）的缺点，我们只可以尽可能对其进行研究，但若蒲种派出最强阵容，压力将会在他们身上。”

他认为，昨日几乎所有单项都表现不错，并成功遵循计划，但最大担忧在于唯一落败的男双万纬聪与谢俊康。

依斯迈：纬聪俊康信心不足

伊斯迈指出，“万纬聪易犯下非受迫性失误，谢俊康常粗心大意，而他们都有自信心不足问题，我接下来将对他们进行辅导，以提升其斗志。”

万纬聪与谢俊康昨日历经5局苦战，最终以2比3不敌地不佬市泰国男双已退役且非专双打的文萨与名不见经传的皮拉纳，而在初赛2人共搭档2场皆以0比3惨败。

八打灵与蒲种联军双方这赛季曾于初赛对决，最终双方5战后战成平手，不分胜负。此番对决八打灵将继续沿用复赛阵容，当中仅万纬聪与谢俊康曾出战初赛与蒲种联军的赛事，扳平功臣伊斯干达因伤却战，而蒲种联军阵中也仅男双陈文宏和香港男单李卓耀曾对战八打灵。

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安邦再也缺4大将

而甲洞教练查基利昨日赛后表示，虽然半决赛对手安邦再也在初赛未曾吞败，但甲洞仍将尽力奋战到底，以继2017/18赛季后连续2年闯入紫盟联赛决赛。

安邦再也在初赛对决中以11比9险胜甲洞，不过此番对决，上次全取3分的男单桃田贤斗、李梓嘉和女单吴堇溦以及双打大将陈炳顺全数缺战，而甲洞则折损了台湾男双卢敬尧与杨博涵。

昨日复赛，八打灵与甲洞皆在前4场取得3胜1败战绩，并各自以11比6和10比4提前锁定周五半决赛门票，最后1场男单也无需再战，而落败的地不佬市和沙登接下来则只能上阵周六的第5/6名次赛。