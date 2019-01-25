秦汉 林青霞被爆领证结婚？经纪人回应了 影坛大美人林青霞去年9月被爆与身价富商老公邢李㷧闹婚变，但林青霞方面至今仍未透过任何管道回应，24年豪门婚姻状况成谜。不过中国网25日传出，林青霞和秦汉已低调领证，纠葛了34年的感情似乎有了着落。

64岁的林青霞与72岁的秦汉曾有过一段情。

（中国25日讯）影坛大美人林青霞去年9月被爆与身价富商老公邢李㷧闹婚变，但林青霞方面至今仍未透过任何管道回应，24年豪门婚姻状况成谜。不过中国网25日传出，林青霞和秦汉已低调领证，纠葛了34年的感情似乎有了着落。

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64岁的林青霞当年和已婚的秦汉合作多部电影而生情，她1980年被传出受不了被指责是小三，远走美国，但秦祥林当时一路追爱追到美国，小俩口隔年在当地订婚，4年后却无预警解除婚约。秦汉则是在1985年离婚，同时正式承认和林青霞交往，可惜林青霞在1994年选择嫁给香港富商邢李㷧。就在林青霞去年爆婚变时，让林青霞与现年72岁的秦汉过去的恋情再被提起，中国网25日疯传，林青霞现身秦汉豪宅，又爆林青霞和秦汉两人已低调领证。

据《苹果日报》报道，秦汉经纪人对此表示：“怎么可能”，强调秦汉从去年10月就开机拍电视剧《新世界》；而和林青霞相交40年以上的密友则强调“不可能”，不排除是被看图说故事。