采集巨量资讯．日本查谷歌苹果脸书及亚马逊 日本放送协会（NHK）报导指出，日本对谷歌、苹果、脸书和亚马逊采集巨量网路资讯展开调查。

（东京25日讯）日本放送协会（NHK）报导指出，日本对谷歌、苹果、脸书和亚马逊采集巨量网路资讯展开调查。

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报导指称，在美国大型资讯科技（IT）企业实力增强的情况下，日本公平贸易委员会自23日起，对美国四大科技巨头的行为展开调查，以查察业者是否存在不当行为。

日本当局担心谷歌、苹果、脸书和亚马逊（统称为GAFA）正在囤积海量资料，从而占取市场上的绝对主导地位。

为此，公平交易委员会决定对实际情况进行调查。1月23日，公平交易委员会设立了一个网站，用于收集交易方企业和消费者是否接受了不正当对待的举报。报导指出，除了GAFA之外，乐天、雅虎等日本IT企业也将接受调查。

网站收集到的资讯将使委员会能够就单方面终止合约和不当处理个人资料等问题对IT公司进行检查。如果委员会判断有IT企业存在以上问题，那么将对其展开听证调查。

预计该委员会将在未来几个月就其活动编写一份中期报告，从而为在日本开展活动的IT企业制定一些新规。

报导指出，与美国科技公司例如GAFA等公司进行交易的日本企业，对这些大型IT企业怀有不满。

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去年，日本经济产业省对与GAFA进行交易的2,000家企业进行了问卷调查。其结果显示，选择“交涉困难”和“由于对方单方面地变更规章而受到了不公平待遇”的回答高达8成。

此外，由于社交媒体上泄露的大量的个人资料，对于IT企业对资料处理的担忧也在增加。