古特雷斯：全球“分裂”令人忧．“多边主义才是出路” 联合国秘书长古特雷斯周四在瑞士达沃斯世界经济论坛上强调，实践包容性多边主义至关重要，并表示中、俄、美之间的关系从未像现在这样复杂和出现障碍，全球正面临令人担忧的“分裂”。

今年的达沃斯经济论坛，占世界经济总量50%的国家领导人缺席，包括美国、英国和法国，在此背景下，中国国家副主席王岐山的出席更受瞩目。（图：美联社）

（达沃斯25日综合电）联合国秘书长古特雷斯周四在瑞士达沃斯世界经济论坛上强调，实践包容性多边主义至关重要，并表示中、俄、美之间的关系从未像现在这样复杂和出现障碍，全球正面临令人担忧的“分裂”。

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他以“世界现状”为题发表演讲时指出，非洲萨赫勒地区粮食危机、恐怖主义、气候变化、缺乏发展、治理等诸多问题相互交织，对此需要践行一种包容性的多边主义。

他表示，全球3大强权美俄中的关系从未像今日那样的失衡过，当前出现了“有点混乱的情况”。

他说，目前一个多极的世界还未形成，世界处于一种分裂状态，并呼吁各国协作支持多边主义。此外，他指出，失衡的情况也出现在经济上和显现在联合国安理会上，并悲叹安理会再次面临“瘫痪”的窘境。他表示，若不扭转这一情况，迎来的将是灾难。

古特雷斯强调，多极化不是危及和平与安全的因素，人们需要认识到多边主义的重要性，并深信多边主义才是出路。

他表示，全球经济正在放缓，潜伏着各种风险。目前出现的贸易紧张关系从本质上说体现了政治关系的紧张。沉重的债务正在限制人们应对危机和国家实现可持续发展目标的能力。

王岐山∶魔高一尺道高八寸五

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他指出，全球化加剧了不平等，增长的不平衡，成为一个造成冲突的主因。他也表示，意识到全球许多人感到自己被那些强权和联合国排除在外，以为对他们漠不关心，因此该组织需要向他们展示其政策和计划皆是志在帮助他们解决问题。

另外，据中国媒体报道，中国国家副主席王岐山周三在达沃斯出席世界经济论坛谈到推动发展第四次工业革命，一定要挑战一些规则和标准。

对此他以“魔高一尺，道高八寸五”为喻，强调规则不能阻碍发展。

王岐山表示，中国历史上有魔高一尺，道高一丈”这句话，但他认为不对。因为警察永远走在小偷后面，否则小偷一想偷东西，警察已坐在前面，那世界上永远没有小偷。“监管与市场的关系也是这样。所以说修改一句话，魔高一尺，道高八寸五。”

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王岐山续解释称，如果六成小偷都能被捉，小偷基本上就会少很多。

但如果说没有小偷，是不可能的。因此他认为第四次工业革命的根本，在于科学的发现和技术的创新，所以要从实际出发，不断调整、改革，规则不能放在发展的前面。