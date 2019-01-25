查尔斯王子慈善机构．停接受华为捐款 华为近期接连被多个国家封杀，引起关注。包括英国王储查尔斯王子成立的“王子信托基金会”周四表示，“有鉴于公众的关注”，未来不再接受华为的新捐款，而美国一些顶尖学府也因华府的新国安法下弃用华为和其他中国企业电信设备，以免失去联邦资金。

（伦敦25日综合电）华为近期接连被多个国家封杀，引起关注。包括英国王储查尔斯王子成立的“王子信托基金会”周四表示，“有鉴于公众的关注”，未来不再接受华为的新捐款，而美国一些顶尖学府也因华府的新国安法下弃用华为和其他中国企业电信设备，以免失去联邦资金。

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1976年由查尔斯成立、旨在帮助英国年轻人发展的该基金会在声明说指出，未来的捐款将会由基金会的道德募款委员会进行审查。

美大学纷弃用华为设备

加州大学柏克莱分校已移除华为视讯会议系统设备，而加州大学尔湾分校也正在更换中国制的5套视听设备。威斯康辛等大学正在检讨设备的供应商。

加州大学圣地牙哥分校更早在去年8月时便在内部备忘录中指出，起码在6个月内，不会接受来自华为，中兴通讯和其他中国视讯设备供应商的资金，或与它们签署协议。此项暂停令将持续至2月12日，届时该校将重新评估方案。

而法国外交部长勒德里安周三在国会外交事务委员会上发言时表示，政府意识到当地5G电话网络使用华为设备所带来的潜在风险，因此政府有需要时会采取一切方法解决问题。

此外，菲律宾参议院亦以华为设备危及国安为由，试图阻止对一个中菲合作的监控计划拨款。菲律宾总统府发言人则回应指，总统杜特尔特有权否决参议院的决定，但强调政府不会让国家安全受到损害。

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参议院议长雷克托指出，中国通信建设集团选择了华为作为设备供应商，但外界愈见担心中国利用华为设备监视其他国家，批评这计划恐将威胁菲律宾的国家安全。