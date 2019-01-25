搭档皮拉纳屡战屡胜‧泰国超人男双一样行 继首季赛事后，“泰国超人”文萨这赛季再度来马参战紫盟羽球联赛，不过此番他并非出战其专项男单，而是携同泰国同胞皮拉纳出击男双项目，至今却仍保持全胜，成为赛会一大焦点。

隔别赛场近2年，“泰国超人”文萨（左）此番联手同胞皮拉纳（右）代表地不佬市征战男双项目，仍取得3战全胜佳绩。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶25日讯）继首季赛事后，“泰国超人”文萨这赛季再度来马参战紫盟羽球联赛，不过此番他并非出战其专项男单，而是携同泰国同胞皮拉纳出击男双项目，至今却仍保持全胜，成为赛会一大焦点。

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现年36岁的文萨与23岁的皮拉纳在这赛季紫盟代表地不佬市共出战2场，在初赛分别战胜2支世界排名前50名的香妃城大马国羽小将吴世飞与诺伊祖汀和安邦再也大马自由人组合徐家铭与刘隽程，昨日复赛面对八打灵男双万纬聪与谢俊康也以3比2险胜，力保赛季不败佳绩。

文萨：喜欢双打但不想专攻

询及打双打的原因，文萨赛后说，“我现在太老、已经退休了，缺乏系统性训练，2个脚踝也曾受重伤，已不适合打男单，而男双相对跑动范围比较小。”

文萨接着表示，他本身喜欢打双打，但只想以玩票兴致享受比赛，而不想专攻，但他仍对昨日比赛丢了2局而不满足。

对于找来皮拉纳搭档，文萨指出，他现已难以杀球，打球需以技术为主，因此需要年轻有力量的皮拉纳辅助。

泰男单接班人点名甘达蓬

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提及泰国男单接班人，文萨指名甘达蓬，因为他对羽球很专注，并很刻苦地训练，但也指出他还年轻，需时间增加大赛经验。

询及甘达蓬能否超越自己，文萨说，“一切皆有可能。”

现年20岁的甘达蓬现世界第16名，在泰国仅屈居第15位的柯锡之后，曾为2016年世青赛季军，2017年在泰国大师赛夺得亚军，并于去年首度参加世界羽联年终总决赛。

据文萨透露，他现于自己在曼谷开设以其冠名的羽球训练中心担任教练已1年，以培养泰国冠军选手为目标，现以9至10岁选手为主，以后将会扩展年龄层。

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文萨为泰国史上最优秀的男单球员之一，世界排名最高曾达到第4名，并曾于2004年雅典奥运羽球男单项目夺得第4名，自2016年11月下旬进行的香港公开赛后便在国际赛中绝迹。