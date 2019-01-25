梁华：不再容忍．华为暗示撤出不友善国 针对华为设备被当间谍围剿，华为轮值董事长梁华在达沃斯世界经济论坛暗示，华为将不再容忍，会从有敌意国家撤出，终止合作伙伴关系，而将业务重心转移到“欢迎华为”的地方。

孟晚舟目前获得保释，预计会在2月6日出庭。（图：美联社）

（达沃斯25日综合电）针对华为设备被当间谍围剿，华为轮值董事长梁华在达沃斯世界经济论坛暗示，华为将不再容忍，会从有敌意国家撤出，终止合作伙伴关系，而将业务重心转移到“欢迎华为”的地方。

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梁华甚至公开喊话，若各国担心华为设备可能被用于间谍活动，欢迎来华为参观。

法新社解读，华为海外扩展遭到多国围剿后，不惜公开威胁利诱。

美从未拿出收集情报证据

英国广播公司（BBC）报道，梁华在达沃斯世界经济论坛期间，面对中外记者关切提问，华为设备和5G技术涉及情报收集的间谍活动。梁华强调，华为不会对未来的数位科技构成威胁，而美国妄称华为设备可能会成为中方政府机构情报的“后门”，但从却未拿出过任何证据。

遭到多国围剿，梁华直言，“如果他们不选择华为，我们将把精力集中到选择我们的客户身上。”还表示，不惜终止合作伙伴关系，而把合作关系转移到欢迎华为，可与华为合作的国家。

梁华也回应孟晚舟案指出，华为完全尊重法律，对加拿大司法解决孟晚舟案有信心。

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尽管外界质疑，两名加拿大人在中国被逮捕，被认为是中国对加拿大施展报复。但梁华否认与华为事件有关联。

周四有人前往探视孟晚舟。

