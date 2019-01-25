伤愈复出首战挫师兄‧梁峻豪2019好彩头
2019-01-25 17:29
伤愈复出首战挫师兄‧梁峻豪2019好彩头
梁峻豪赛后表示，他很高兴能重返赛场，但仍担忧伤势复发，并指自己现在赛后仍需复建。
（云顶25日讯）因伤隔别赛场近4个月，大马新晋男单梁峻豪昨日于紫盟羽球联赛决赛圈复出，代表沙登出战第1男单，历经5局大战，最终以3比2勇挫羽球国家队前辈宋浚洋，为2019年赛季开个好头。
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梁峻豪赛后表示，他很高兴能重返赛场，但仍担忧伤势复发，并指自己现在赛后仍需复建。对于自身伤愈后的状态，他指出，现在还很难说，需参加国际赛才能肯定。
视梓嘉为追随对象
梁峻豪透露，他今年目标是希望能早日重新参战国际赛，并交出佳绩乃至冠军，以提升世界排名，但至今他尚未肯定参赛计划。
询及国羽师兄李梓嘉近期屡创佳绩，梁峻豪说，“开心梓嘉能够表现出色，我接下来将跟随并紧追他的脚步前进。”
今年7月将步入20岁的梁峻豪曾于2017年分别拿下亚青赛冠军和世青赛亚军及大马国际挑战赛亚军，去年他正式投入成年赛后夺得泰国大师赛亚军和芬兰公开赛冠军，并获选入2018年汤杯队和雅加达亚运团体赛名单，世界排名最高曾达到第66名。
不过，梁峻豪随后于去年10月初台湾超级300赛首圈比赛时蒙受臀伤，早前指需等到今年3月才能复出，因此缺席了今年1月的泰国和大马大师赛，现世界排名也滑落至100名之外，居第119名。
文章来源：星洲日报‧体育‧2019.01.25
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