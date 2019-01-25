伤愈复出首战挫师兄‧梁峻豪2019好彩头 梁峻豪赛后表示，他很高兴能重返赛场，但仍担忧伤势复发，并指自己现在赛后仍需复建。

梁峻豪臀伤初愈便在紫盟羽球联赛决赛圈复赛中力挫国羽师兄宋浚洋，为2019年赛季立下好的开端。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶25日讯）因伤隔别赛场近4个月，大马新晋男单梁峻豪昨日于紫盟羽球联赛决赛圈复出，代表沙登出战第1男单，历经5局大战，最终以3比2勇挫羽球国家队前辈宋浚洋，为2019年赛季开个好头。

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梁峻豪赛后表示，他很高兴能重返赛场，但仍担忧伤势复发，并指自己现在赛后仍需复建。对于自身伤愈后的状态，他指出，现在还很难说，需参加国际赛才能肯定。

视梓嘉为追随对象

梁峻豪透露，他今年目标是希望能早日重新参战国际赛，并交出佳绩乃至冠军，以提升世界排名，但至今他尚未肯定参赛计划。

询及国羽师兄李梓嘉近期屡创佳绩，梁峻豪说，“开心梓嘉能够表现出色，我接下来将跟随并紧追他的脚步前进。”

今年7月将步入20岁的梁峻豪曾于2017年分别拿下亚青赛冠军和世青赛亚军及大马国际挑战赛亚军，去年他正式投入成年赛后夺得泰国大师赛亚军和芬兰公开赛冠军，并获选入2018年汤杯队和雅加达亚运团体赛名单，世界排名最高曾达到第66名。

不过，梁峻豪随后于去年10月初台湾超级300赛首圈比赛时蒙受臀伤，早前指需等到今年3月才能复出，因此缺席了今年1月的泰国和大马大师赛，现世界排名也滑落至100名之外，居第119名。