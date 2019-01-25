疑神志不清坠楼坠轨．日本流感患者接连发生意外 日本流感患者接连发生意外，一名女子日前铁入路轨后遭列车撞毙，然后又有一名男童留家休养期间从3楼坠下轻伤。

日本流感患者接连发生意外，一名女子日前铁入路轨后遭列车撞毙，然后又有一名男童留家休养期间从3楼坠下轻伤。

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厚生劳动部周三公布最新数据，之前的一个流感季，流感患者出现跳窗异常行径的个案共95宗，大多都是10岁儿童，成因不详，因此呼吁勿让患者独处家中，并关好窗户以免发生悲剧。

首宗流感相关的意外个案发生在22日早上，37岁的死者在东京地铁中目黑站月台候车时跌落路轨而遭到驶至的列车辗毙，同日又有一名小六男生在家中休息时，在3楼住所坠下，先撞到车库屋檐，然后掉到地面。

不少家长在社交网站上表示，子女感染流感后表现异常，例如在睡梦中尖叫惊醒、醒后胡言乱语，甚至换衣进浴缸泡澡。

最新数据显示，日本流感患者超过19万人，秋田、群马的护老院出现疑似集体感染；包括幼稚园在内，东京则有432间公立学校停课防疫。日本国家感染研究所估计，流感季将于本周至下周迎来高峰期。