最大伦敦金骗局．香港85岁富豪被骗3亿 香港警方侦破历来最大宗伦敦金诈骗案，一名85岁富豪被骗去5.8亿港元（3.05亿令吉）；警方追查后拘捕14人，冻结赃款2.2亿港元（1.17亿令吉），并发现至少还有6人受骗，7名受害人总损失约6.29亿港元（3.33亿令吉）。

香港警方侦破历来最大宗伦敦金诈骗案，一名85岁富豪被骗去5.8亿港元（3.05亿令吉）；警方追查后拘捕14人，冻结赃款2.2亿港元（1.17亿令吉），并发现至少还有6人受骗，7名受害人总损失约6.29亿港元（3.33亿令吉）。

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伦敦金诈骗集团在2016年6月运作，直至去年10月，他们在东九龙区设有投资公司，聘请年轻人任职投资经纪，以随机方式透过电话《cold call》或社媒寻找目标。

案中7名受害人，32至85岁，其中2名是香港人，其他来自美国、台湾、澳洲、加拿大和纽西兰。也有外地受害人亲身来港签约或网上电子签约授权经纪代为投资，只是全部亏蚀收场。

骗案中最大金额5.8亿港元，受害人是一名85岁香港富豪，先后10多次汇钱进入指定户口，直到他的家人发现后报警。

伦敦金是一种黄金买卖交易的方式之一，最早起源在伦敦而得名，投资者买卖交易记录在黄金存折帐户内，金商与客户之间以电话、电传的方式进行交易。