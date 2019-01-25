反对落实LPKS政策 ．渔船公会和平请愿 （民都鲁25日讯）民都鲁渔船公会今早在民都鲁小贩中心码头进行集体和平请愿运动，反对政府落实外劳工作准证（LPKS）新政策，并促请政府在实施任何政策前必须与相关单位及团体交流，以及认真考量各种因素，勿草率执行。

民都鲁渔船公会会员反对政府落实外劳人头税。

（民都鲁25日讯）民都鲁渔船公会今早在民都鲁小贩中心码头进行集体和平请愿运动，反对政府落实外劳工作准证（LPKS）新政策，并促请政府在实施任何政策前必须与相关单位及团体交流，以及认真考量各种因素，勿草率执行。

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该会主席林天成在活动上接受媒体访问时指出，早期申请聘请外劳手续只需携带员工护照前往移民局申请，然后再到渔业局索取准证，外劳便能出海捕鱼，所有申请手续最快在一天内完成。

“政府若采取外劳人头税制度，当中的申请手续繁琐且非常耗时，预计需要4至6个月时间。最令业者担忧的是，并非每个人都适合在海上作业，若外劳出海一趟返回陆地后便辞职或失踪，雇主所承担的人头税费用又能向谁索回。”

林天成希望砂州政府介入今年落实的渔船聘请外劳新政策，以期能保留原来的申请程序，因为该项新政策将影响渔民及业者的作业程序。